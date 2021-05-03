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家用健身器材熱賣 明躍訂單排至年底

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

興櫃股明躍（4151）公告去年本業獲利由虧轉盈，營業利益8,092萬元，為2015年以來最高；但受匯率影響，歸屬母公司稅後淨利34萬元，每股稅後淨利（EPS）0.01元。公司表示，家用健身器材熱賣，今年OEM、ODM、OBM三大業務持續成長，訂單能見度排到年底，預期上半年的營運績效可保持去年下半年水準，隨著產業旺季來臨，下半年成長動能更可期待。

明躍表示，公司去年合併營收22億元，大幅成長80％，為歷年最高紀錄，本業獲利由虧轉盈，營業利益8,092萬元，為2015年以來最高，但每股稅後淨利僅0.01元。主要是因市場在歐美地區，去年因台幣升值，認列了3,200萬元匯兌損失，以致影響稅後淨利表現。

展望今年，明躍表示，今年第1季延續去年下半年旺季表現，維持全產能生產，以目前訂單狀況來看，今年將是淡季不淡、旺季更旺，全年營運可望再創佳績。

明躍去年自6月起，單月營收連續七個月刷新歷史紀錄，下貨量達經濟規模後，也拉高去年下半年毛利率至19.72％，較上半年增加1.44個百分點，公司下半年本業順利轉虧為盈，全年營業利益拉高至8,092萬元。

營收

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