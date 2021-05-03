買2房都難！台北近2000萬、得不吃喝苦存12年

近年各地房價飛漲，口袋不深的首購族大多選擇兩房小宅，以減輕負擔。根據591實價登錄統計，即便買兩房，台北市總價直逼2000萬，也得不吃不喝苦存12年才能買到。桃園、高雄首購族輕鬆多了，房價所得比在五年內，只要4.5年。

591實價登錄統計去年七大都會區，屋齡3年到40年的中古大樓2房中位數總價，對比各區可支配所得後，算出各地2房房價所得比。

591房屋交易網新聞組組長畢務潔表示，首購買房最幸福的是桃園及高雄，其中桃園市2房成交總價中位數落在520萬元，家戶所得約114萬，房價所得比約4.5年；高雄兩房更便宜，只要456萬，但因高雄家戶所得較低，房價所得比也是4.5年。

畢務潔分析，桃園楊梅、觀音區不少中古大樓社區單價還在10萬元內，深受首購族喜愛，二房房價所得比因此較低。高雄則因楠梓、仁武等較外圍區段的中古屋1字頭行情，讓高雄成為首購買房最幸福的縣市之一。

新竹市跟台南市二房房價所得比都只要4.6年，買房幸福度也屬前段班。新竹市兩房中位數要586萬，接近600萬元，也不便宜，不過，新竹人收入高，因此買起兩房還是很輕鬆。

台南受惠台積電（2330）設廠議題，近年推案市場夯到爆，不過中古屋還很便宜，兩戶中位數價格419萬，為全台主要都會區2房產品最平價的縣市，房價所得比也相對低。

新竹縣及台中市買兩房都約需5年不吃不喝，畢務潔指出，新竹縣因有竹北市高價區的關係，2房成交總價硬比新竹市是多了快要百萬，但房價負擔還在合理範圍裡。

台中去年房市也爆熱，主要交易熱區為北屯、西屯、南屯三大屯區，其中又以捷運綠線沿線最夯，其中不少屋齡20年以上的中古社區，2房產品多在350~450萬之間，換算下來單價只有1字頭，買房負擔也不重。

新北市一級房市區目前房價已來到相對高點，2房中古大樓總價中位數達854萬元，對比可支配所得須7.7年不吃不喝才能買房，買兩房也有點吃力。

但比起台北市仍是好很多，天龍國台北市2房中古大樓物件總價中位數1820萬，直逼2000萬元，對比最新家戶可支配所得中位數，首購族在台北買2房得不吃不喝「苦存12年」堪稱首購買房心痛區，也是全台最慘。 資料來源／591實價登錄

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