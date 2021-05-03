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疫後商機 台灣觀光醫療協會新任理事長：將呈爆發成長

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣觀光醫療發展協會昨選出精神科醫師許景琦（中）為新任理事長，他表示將強推廣力道，抓住觀光醫療「爆發性」的商機，並以一年600億元做努力目標。記者黃寅／攝影
台灣觀光醫療發展協會昨選出精神科醫師許景琦（中）為新任理事長，他表示將強推廣力道，抓住觀光醫療「爆發性」的商機，並以一年600億元做努力目標。記者黃寅／攝影

台灣觀光醫療發展協會昨選出精神科醫師許景琦為新任理事長，他表示，在國內疫情控制良好下，約再半年至一年，疫情會更加趨緩，也有利於推動觀光醫療產業，並看好產業規模每年至少有200億元，因此將強推廣力道，抓住「爆發性」的商機，並以一年600億元做努力目標。

台灣觀光醫療發展協會成立15年，有包含醫師、醫事管理、醫事技術人員及觀光旅遊業者等147名會員，因第二任理事長在任內去世，業務一度停擺了2、3年，這次重新選出許景琦為第三屆新任理事長。

許景琦說，台灣醫療水準高，收費合理，最具吸引力的是牙科，其次還有像搭配溫泉養生的北投健康管理醫院，以及最近發展的很快，像是幹細胞等的高端醫療，和醫美、長照等，但醫美面對韓國競爭，長照最近受到日本人的喜愛，不過都列為觀光醫療的具潛力行業。

以他的精神領域而言，也可以溫泉產業、冥想等結合，進行精神照顧，也是發展方向之一。

他說，目前是數位時代，為了吸引國外的旅客來台灣進行觀光醫療，協會未來會加強數位行銷，讓來台旅客可以接受到好的醫療，又可以玩得盡興。未來也會拜會政府相關單位，希望政府在法規和各方面給予協助。

會員之一的中醫師巫國想，最近就把自己經營的中南海酒店幾個樓層改為做月子中心、婦產科、幹細胞和醫美，以及歐式餐廳等，以迎接未來觀光醫療的商機，他說，十分看好觀光醫療發展商機，新冠肺炎疫情正好是一個重新規劃企業發展方向的時機。

台灣觀光醫療發展協會昨選出精神科醫師許景琦（中）為新任理事長，將強推廣力道，抓住觀光醫療「爆發性」的商機。記者黃寅／攝影
台灣觀光醫療發展協會昨選出精神科醫師許景琦（中）為新任理事長，將強推廣力道，抓住觀光醫療「爆發性」的商機。記者黃寅／攝影
台灣觀光醫療發展協會昨選出精神科醫師許景琦（中）為新任理事長，他表示將強推廣力道，抓住觀光醫療「爆發性」的商機，並以一年600億元做努力目標。記者黃寅／攝影
台灣觀光醫療發展協會昨選出精神科醫師許景琦（中）為新任理事長，他表示將強推廣力道，抓住觀光醫療「爆發性」的商機，並以一年600億元做努力目標。記者黃寅／攝影

觀光 醫師 疫情

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