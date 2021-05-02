中油：明天汽、柴油價格不調整

台灣中油公司宣布，明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格均不調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.0元。

中油表示，本周受歐美經濟活動復甦之利多與印度、日本疫情失控之利空相互抗衡影響，導致本周油價震盪後微幅上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶64.76美元，較前周64.34美元上漲0.42美元，新台幣兌美元匯率升值0.211元，國內油價依公式計算跌幅為0.08%。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.2元及0.8元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格均不調整，應調未調之0.2元及0.8元皆由台灣中油吸收。

商品推薦