海運價漲不停 美東線創高

全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大。4月30日最新周運價，遠東-美東、歐洲同步創歷史新高；遠東到美東周漲幅12%，價格每40呎櫃首度站上6,000美元，價格來到6,419美元新天價。遠東到歐洲線的漲幅也很大，20呎櫃漲305美元，周運價來到4,630美元。

貨攬業指出，塞港和缺工是海運運價大漲的關鍵。歐美國家因疫情確診人數上升及強勁消費需求和回補庫存，造成塞港、缺工及相關物流設施短缺，出現40年來前所未見全航線搶艙現象。到了第2季，船舶及貨櫃供給更加匱乏，迫使航商漲價及取消航班因應，加上目前終端品牌零售商庫存仍處於低水位，美國政府紓困補助刺激消費，以及歐美疫苗施打率提高等，有望帶動全球經濟復甦，在強勁的需求支撐下，海運業務業績有望持續增長。

業界分析，各大碼頭擔心疫情會造成封港，對工作人員管制非常嚴，所以每天工作人數都在變動；加上美國碼頭工人需要有工作執照，無法臨時招工，讓塞港這個問題自去年到今年都沒有辦法有效改善。

現在停泊在美西外海等著要進港的船舶不斷增加，去年是缺貨櫃，現在造成船舶無法回到亞洲，不只缺櫃，還缺船，亞洲等著要到美國的貨陸續運抵各港口，已造成亞洲主要出口港貨櫃堆積如山。

美西塞港問題仍未解決，加上長賜輪擱淺蘇伊士運河，導致歐洲也出現塞港問題，全球貨櫃碼頭準點率持續惡化，運價也持續上漲。

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