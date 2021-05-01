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華航減班 快遞業運量增 降低衝擊
華航班機下周將減少班次，引發市場關注電子供應鏈運輸影響。但產業人士指出，以全球空運貨運運量來看，包括國際聯邦快遞FedEx與DHL、近鐵運通都正常營運，最近還提升運量；伺服器代工業者表示，可以透過其他廠區就近支援，減少航運減班或漲價衝擊。
IC設計業者表示，產品大多走空運，目前還沒感受航空貨運減班影響。空運價格在這陣子已經上漲不少，如果後續再因為搶艙位而漲價，也可能考慮反映成本。
依據中菲行統計，今年首季空運承攬業務年成長53%，台灣出發至北美、歐洲的運價都維持在高檔。中菲行客戶多為半導體與ICT大廠，空運合作夥伴包括華航、長榮航，還有大韓航空、新加坡航空等。
組裝廠指出，因多數筆電與平板電腦等產品在大陸組裝出貨，華航空運貨機減班，對筆電等單價較低的產品影響不大。高單價的產品如伺服器，之前因為美中貿易戰，許多產線移回台灣生產，較有可能受到影響。
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