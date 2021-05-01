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華航緊急調度 力保電子鏈

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
華航機師確診延續、117位機師遭隔離，為此華航緊急啟動人力調度作業。 （聯合報系資料庫）
華航機師確診延續、117位機師遭隔離，為此華航緊急啟動人力調度作業。 （聯合報系資料庫）

華航機師確診延續、117位機師遭隔離，造成人力吃緊，恐造成物流供應鏈斷鏈問題。為此華航緊急啟動人力調度作業，公司昨（30）日宣布減掉24班北美線客運的航班，全力捍衛貨機正常飛航，降低電子業供應鏈斷鏈危機發生。

華航全力捍衛貨機的運能，增強人力調度的彈性空間，取消24班的客機，導致這24班客機也無法提供機腹載貨，依機形大小，每班最少減少20-30噸的機腹載貨，不過以人力調度考量，這樣調度對貨運衝擊最小。

業界分析，隨著目前空運需求與運價居高不下，華航因機師確診事件持續未息，造成人力減少一成以上，只能大動作調整航班配置，保留機師的人力調度空間，把運力放在最需要的地方。

華航人力緊張，產業界更擔心物流供應鏈斷鏈問題，華航減少客機航班，但貨機未減班，可望將影響降到最低。華航是全球第六大的航空貨運業者，現在航空貨運運能高度吃緊，卻出現人力缺口。市場指出，5月的航空貨運恐怕陷入搶艙位大戰，運價勢必高漲。

華航表示，配合指揮中心執行疫情管控措施，4月29日至5月15日部分客運航班異動，台北-洛杉磯、台北-舊金山、台北-溫哥華、台北-阿姆斯特丹、台北-法蘭克福、台北-倫敦、台北-雪梨、台北-墨爾本、台北-布里斯本共24班來回航班取消載客，貨機航班未受影響，相關航班動態請關注華航官網。

受到諾富特飯店染疫影響，117位華航機師轉到其他防疫旅館進行14天隔離，機師人力調度減少約10%，再加上，要鼓勵機師施打疫苗，華航已緊急啟動人力調度作業，全力維持貨機正常飛航，降低電子業供應鏈斷鏈危機。

現在供應非常吃緊的半導體零件、疫苗都是採用空運市場來運送，半導體的需求旺，空運傳統旺季到來；華航爆發機師染疫、百位機師隔離的狀況，航空貨運界擔心艙位吃緊，5月運能貨運更為吃緊，航空貨運價格恐怕出現飆漲。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

華航 機師

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