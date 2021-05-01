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三都投資買盤 受衝擊

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

房產專家指出，這一波真正受到打炒房政策影響的是量、而非價，首季住宅開工量還未明顯反映政策衝擊，不過第2季就應該會有感受，尤其是過去短線投資客買盤多的地區、推案量會暫緩，目前來看，桃園、台南跟高雄受的衝擊比較大。

國泰房地產指數協同主持人暨景文科技大學副教授章定煊分析，根據最新首季國泰房地產指數報告內容，桃園、台南、高雄推案戶數均較前季呈現衰退的情況，其中，台南不論季增、年增率都出現腰斬，其次為高雄季減36.8%、桃園季減12.2%。

章定煊指出，這波政府「打炒房」政策打掉的是「（推案）量」不是「（房）價」，先前很依賴短線投資客的地區，遇到政府打房，區域推案量會暫緩、呈現萎縮。

目前看來，桃園、台南跟高雄受的衝擊比較大，這些區域在第2季起的推案表現要特別留意。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，綜觀後勢，由於房地合一稅2.0、預售屋實價登錄2.0將在7月1日上路，兩大新制掐住預售屋市場的咽喉，長達七至十年的閉鎖期不僅將讓部分買方對預售市場卻步，更可能促使買方轉往購置成屋意願增加，因此接下來建商推案方式會更精打細算，長期來說也會壓抑後續住宅開工量表現。

國泰 炒房

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