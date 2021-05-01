Q1住宅開工量 寫六年次高

據內政部最新統計，今年首季全國住宅開工量達27,077戶、創近六年來次高。房產專家表示，政府表明是「打炒房」而非「打房」，政策反而有利自住客、置產客進場，在市場買氣信心不墜、游資充沛之下，建商推案信心未減，支撐首季新屋開工量維持高檔水位。

據內政部資料顯示，今年首季住宅開工量維持去年同期27,164戶歷史高檔，為近六年來同期次高；大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然政府大力打炒房，不過在缺工、料漲，以及低利、游資充沛的環境下，市場普遍看好未來房價走勢，以致政府打炒房政策氛圍下，市場買盤依舊強勁，也強化建商推案信心，首季開工量維持高檔。

郎美囡指出，儘管從2019年首季開工量突破2萬戶，2020、2021年首季均維持在2.7萬戶以上的高水位，不過市場買氣信心不墜，讓房市供給量未出現大減情況。

以區域來看，今年首季桃園市開工量呈現暴增情況、達3,784戶，年增91.1%。其次為台中市的8,045戶、年增15.4%。台北市開工量雖年減3.5%，不過維持在逾2,500戶高檔。

郎美囡表示，六都開工量以台中市位居第一，主因是區域挾帶人口紅利、企業產業鏈布局，加上近幾年區域眾多重劃區大量推案，在建設議題多之下，吸引廣大買盤進駐，開工量創近六年同期新高。

景文科技大學副教授章定煊表示，由於此次政府表明是「打炒房」而非「打房」，政策反而有利自住客、長期置產客進場；不過，開工量居高不下也代表房市未來潛在賣壓大，一旦美國量化寬鬆退場，資金行情逐步撤離下，資產泡沫化疑慮恐會引爆，市場需謹慎看待。

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