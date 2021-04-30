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華航人力吃緊減24航班 全客機而非貨機

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
華航對應機師人力減少一成，大動作調整航班配置。圖/華航提供
華航對應機師人力減少一成，大動作調整航班配置。圖/華航提供

空運需求與運價居高不下，華航對應機師人力減少一成，大動作調整航班配置。取銷24班客機來回航班，保全貨機航班。相對於客機30噸的貨運量以及有限的載客率，班班客滿的貨機90噸運量成為華航調度保全的重點。

在華航人力緊張，產業界更擔心物流供應鏈斷鏈問題，華航減少客機航班雖然仍將影響整體運量，但貨機未減班，可望將影響降到最低。華航是全球第6大的航空貨運業者，現在航空貨運運能高度吃緊，卻出現人力缺口，市場指出，5月的貨運恐怕陷入搶艙位大戰，運價恐怕仍將高漲。

華航 保全 機師

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