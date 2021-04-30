一縷光芒的奇蹟！英國國家玻璃藝術展台中琉璃工房亮相

無畏疫情，由英國「窯鑄玻璃」先驅、當代玻璃藝術大師柯林．雷德(Colin Reid)領軍，橫跨三代英國國家玻璃藝術特展「一縷光芒的奇蹟」，即日起在台中草悟道琉璃工房國際藝廊隆重登場。

這項展覽，由琉璃工房創辦人楊惠姍精心策劃，她與柯林史無前例跨國合作的大型創作《楊惠姍的蘭花》，更首度在台曝光。

楊惠姍說，這是高中和大學都在台中度過、與台中淵源深厚的自己，對「家」的心意！大師特別將作品命名《楊惠姍的蘭花》，表達對藝術家的肯定與敬意。

細膩雕琢的琉璃蘭花，在靜謐中蓬勃綻放，看似分離又渾然一體的兩部分，為當代玻璃藝術演繹一場無聲勝有聲的「雙重奏」。

今天的開幕現場，代表台中市長盧秀燕出席的副市長黃國榮，肯定琉璃工房是台灣之光，盛讚這是場舉世難得的展覽。楊惠姍多年好友、前台中市新聞局長石靜文，前市長胡志強及夫人邵曉鈴，也都到場支持。

邵曉鈴難得公開講話，稱楊惠姍是「我最敬愛的好姊妹」，對她總是盡心盡力創作表示佩服，她也將自己一筆一畫寫下的經文贈予楊惠姍，為她祈福。

胡志強致詞時表示，這是一場非常有價值的穿越世界空間之旅，並向去年離開的張毅喊話，要他放心，「惠姍會繼續走下去，她比我們想像的堅強！」

楊惠姍感動的說，胡市長跟夫人一路走來照顧關心她和另一半張毅，像親人一樣的陪伴，給了她最溫暖的真情與鼓勵。

楊惠姍與柯林結緣在26年前，當時琉璃工房在台灣推動最早、也是最大規模的《1995國際現代玻璃藝術大展》，來自全球47位創作者130多件展品中，柯林．雷德是唯一一位英國窯鑄玻璃藝術家代表。

26年後，他已是英國當代最成功的玻璃藝術家之一，擁有全球53間博物館典藏認證，成為作品豐富多樣、影響眾多英國年輕玻璃藝術家的標竿領導者。

琉璃工房則持續不間斷舉辦展覽、引介世界玻璃藝術來台灣，具體實踐「讓世界走進台灣，讓台灣走向世界」的文化傳播願景。

楊惠姍表示，和柯林合作是很大的榮譽跟鼓勵；合作之初，雙方都不知未來作品會是什麼樣子，但藝術創作的有趣就因未知，整個過程不斷往返將近一年。

柯林善於運用光學折射創造魔法般變化，楊惠姍長年創作孕育積累飽滿花語，兩位來自不同文化與藝術背景的藝術家，運用自己的強項相互激盪，終造就此次展覽中令人驚豔的焦點。

展覽不僅展示令人驚艷的英國玻璃藝術，也展示英國三代玻璃藝術家動人的倫理觀念。身處第二代的柯林承先啟後，上承恩師英國玻璃運動之父基斯．卡明斯，下啟他的三位學生，事實上也都是揚名國際，獲數十家博物館典藏的頂尖翹楚。

展出作品中，柯林的《風火之環》(Ring of Fire)和《船帆星》(Vela)、《金紅色新月》(Crescent)使用抽象圖案，展現他對大自然的熱愛。

另一件作品《玉米》(Still Life with Corn 2017)，可看到對材質處理的獨特技法，運用翻模和清晰精準的切割面，讓窯鑄玻璃內部結構完全展現，隨著移動時光的反射與折射，產生空間幻覺。

他的老師基斯．卡明斯的作品，則展示玻璃與其他材質如黃銅、錫，以不同技法結合出如畫布般不同表面觸感和內部肌理，在透明與不透明、顏色與材質間各自產生的火花。

至於三位學生莎莉．福克斯(Sally Fawkes)、布魯諾．羅曼內利(Bruno Romanelli)、費茲．艾爾森(Fiaz Elson)，除受柯林的思考薰陶，投入琉璃創作前不同的經歷，深刻影響各自創作的風格。

「一縷光芒的奇蹟」展覽一次呈現國際級創作、東西方對話、橫跨三代頂尖傳承，一次遍覽英國60年玻璃藝術精華創作，是場連在英國都少見的精彩盛典，即日起正式對外開放，歡迎民眾把握機會觀賞。 楊惠姍與柯林跨國合作的大型創作《楊惠姍的蘭花》首度在台曝光。記者宋健生/攝影 《風火之環》使用抽象圖案，展現對大自然的熱愛。記者宋健生/攝影

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