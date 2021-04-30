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賽諾菲澄清：CDC證實流感疫苗死亡事件與接種疫苗無關

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

賽諾菲Sanofi針對媒體報導流感疫苗死亡事件表示，憂心時值新冠肺炎疫情再度升溫關鍵期間，此論除對公司商譽造成損失，更對全民健康以及流感防疫亦產生負面效應，特此澄清。

賽諾菲指出，台灣衛生福利部疾病管制署(CDC)已於2020年10月27日證實，與接種疫苗無關，並告知大眾於召開專家會議後決定維持施打公費流感疫苗。

賽諾菲致力提供最高品質的產品及疫苗，因此嚴正看待每一例通報至主管機關不良反應事件，然迄今尚未證實任一不良反應事件為賽諾菲疫苗造成。

有鑑於台灣流感防疫的需求，台灣疾病管制署2020年 10月向包括賽諾菲在內的四家疫苗公司洽詢提供額外流感疫苗的可能性，而賽諾菲是唯一可因應此一緊急需求的公司。

2020年北半球流感季節以來，賽諾菲並未發現公司在全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。新冠肺炎疫情期間，世界衛生組織亦呼籲民眾接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，以減少與新冠肺炎多重感染的風險。賽諾菲若接獲任何不良反應事件，定秉持企業誠信與規範，遵循標準程序，立即通報總部，並依法規通報台灣主管機關。

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