台糖迎接75歲生日 舉辦員工減重比賽

台糖為迎接5月1日「台糖75歲」，策劃從自身做起，特舉辦「台糖迎75 輕盈犇幸福」，號召員工從台糖生日當天起調整飲食、積極運動並搭配自家產品，3個月後約好一起輕盈、一起健康，藉由員工集體力量，形塑台糖正面形象。

台糖指出，台糖的願景是成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業，因此除了致力研發各項健康及保健食品外，更應該從自身員工的健康照顧起。

台糖表示，「台糖迎75 輕盈犇幸福」活動共有569名員工參與，總重量約達46,175公斤，參加者的身體質量指數（BMI）皆超出衛福部公告的健康體態，部分更達到重度肥胖的程度。

因此為了員工的健康，台糖已邀請台南市立醫院的營養師、體適能指導員及衛教師前來開講，教授如何嚴謹地控制飲食攝取熱量，同時又可確保營養均衡，並傳授正確運動的基本知能等，更重要是食用自家產品糖適康，有助於不易形成體脂肪，3個月後參加活動的員工一身輕盈，都會是最佳體驗代言者。

「台糖迎75 輕盈犇幸福」活動將於5月1日正式開跑，台糖以高標集體減少7.5噸來呼應台糖75歲生日，難度雖高然旨在員工身體健康活到老。台糖期望，參加活動的員工們在適當的飲食及運動條件下，每日食用糖適康，能於3個月後重返健康體態，並持續維持，齊心守護台糖成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業。

適逢台糖出品的健康食品「糖適康」，繼取得調節血糖功能之認證後，再經動物實驗證實有助於不易形成體脂肪，所以台糖在迎接75歲生日之際，順勢推出「台糖迎75 輕盈犇幸福」活動，號召體脂超標之員工一起努力找回健康體態。

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