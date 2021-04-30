快訊

諾富特4員工確診 陳時中定調國內首例「飯店群聚感染」

擴大公布諾富特染疫主管足跡 連7天從三重搭機捷至機場

台糖迎接75歲生日 舉辦員工減重比賽

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

台糖為迎接5月1日「台糖75歲」，策劃從自身做起，特舉辦「台糖迎75 輕盈犇幸福」，號召員工從台糖生日當天起調整飲食、積極運動並搭配自家產品，3個月後約好一起輕盈、一起健康，藉由員工集體力量，形塑台糖正面形象。

台糖指出，台糖的願景是成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業，因此除了致力研發各項健康及保健食品外，更應該從自身員工的健康照顧起。

台糖表示，「台糖迎75 輕盈犇幸福」活動共有569名員工參與，總重量約達46,175公斤，參加者的身體質量指數（BMI）皆超出衛福部公告的健康體態，部分更達到重度肥胖的程度。

因此為了員工的健康，台糖已邀請台南市立醫院的營養師、體適能指導員及衛教師前來開講，教授如何嚴謹地控制飲食攝取熱量，同時又可確保營養均衡，並傳授正確運動的基本知能等，更重要是食用自家產品糖適康，有助於不易形成體脂肪，3個月後參加活動的員工一身輕盈，都會是最佳體驗代言者。

「台糖迎75 輕盈犇幸福」活動將於5月1日正式開跑，台糖以高標集體減少7.5噸來呼應台糖75歲生日，難度雖高然旨在員工身體健康活到老。台糖期望，參加活動的員工們在適當的飲食及運動條件下，每日食用糖適康，能於3個月後重返健康體態，並持續維持，齊心守護台糖成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業。

適逢台糖出品的健康食品「糖適康」，繼取得調節血糖功能之認證後，再經動物實驗證實有助於不易形成體脂肪，所以台糖在迎接75歲生日之際，順勢推出「台糖迎75 輕盈犇幸福」活動，號召體脂超標之員工一起努力找回健康體態。

台糖

延伸閱讀

蔡易餘瘦5公斤！ 守護黨籍拚減重今至醫院健康諮詢

台中版東區門戶計畫媲美東京丸之內 擁捷運、水岸、商城正核心

陸女為參加閨密婚禮縮胃減重「8日瘦6公斤」 網：過命的交情

邁向農工大縣招商引資 嘉縣擬減稅獎助大型商業設施

相關新聞

全國模範勞工增移工 她獲獎 雇主興奮

勞動部昨舉辦全國模範勞工表揚，今年56人獲獎，並首度新增「模範移工組」，頒獎給在台灣工廠、長照機構或家庭長期奉獻的移工。...

陸取消鋼品退稅 台資鋼廠迎來大轉機

中國大陸將施行最新鋼鐵進出口政策，產業界普遍認為，現在大陸鋼材供應很缺，未來缺口可能會持續擴大，有利布局大陸鋼市的台廠營...

陸取消鋼品退稅 鋼市利多

中國大陸將自5月1日起取消146項鋼品出口退稅，中鋼等台廠認為對全球鋼市是大利多，陸鋼出口量未來一年後可望減少一半。新措...

興富發董座 傳曹淵博接任

興富發建設掌舵者換人，現任董事長鄭志隆昨（29）日卸下潤盈投資的法人代表身分，改為副總經理曹淵博代表。外傳新任董座將由曹...

台灣大做公益 用科技擁抱愛

台灣大哥大基金會「i無限數位公益」攜手愛自造者學習協會，合作開發國內首創「為公益而生」、為全年齡打造機器學習線上遊戲平台...

陽明股價 首度超車長榮

全球貨櫃海運景氣大好，「航海王」股價爭霸戰啟動，陽明昨（29）日以79.8元，上漲4.8元作收，首度超車國內貨櫃航運一哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。