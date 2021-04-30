東森農場首推料理之王聯名料理包 搶460億宅食商機
東森（2614）看準後疫情宅食商機，將聯名ETtoday新聞雲的大型料理實境節目「料理之王」，東森農場料理之王料理包5月11日將開賣，共六種口味，將在東森購物與直銷通路銷售，邀請該節目第1季進入決賽的六位廚師代言，全年有望衝出5,000萬元營收，料理包業績上看5億元以上。
東森投資的台灣大型料理實境節目「料理之王2」，將於5月14日晚間在ETtoday新聞雲首播，並於JET電視台每周六晚間6點播出；東森也看準後疫情宅食商機，聯名料理之王，推出料理包，一次六個口味共18包，一組990元，找來「料理之王」第1季進入決賽六位廚師，為東森農場料理之王料理包共同研發與代言。
東森總裁王令麟表示，去年疫情使即食商機發威，料理包整體市場年產值超過460億元。東森集團最大優勢是資源整合，透過「新媒體」與「新零售」結合，以及大型IP宣傳，加上後疫情的時空環境，藉由東森購物TV銷售，可望帶動一波料理包的銷售熱潮。
去年東森購物調理包中，全年營收超過4億元，其中晶華牛肉麵賣出25萬碗，超過6,000萬元營收；阿一鮑魚去年從年菜、母親節到中秋節等大節日，都有不錯業績，不低於晶華牛肉麵。王令麟說，今年有料理之王聯名加持，今年有望挑戰5億元以上。
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