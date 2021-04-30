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北市市區公車評鑑結果出爐 四客運業者服務最優質

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市市區公車營運服務指標評鑑優等業者分別為首都客運、大都會客運、欣欣客運及臺北客運，台北市長柯文哲親自頒獎表揚。 圖/北市公運處提供
北市市區公車營運服務指標評鑑優等業者分別為首都客運、大都會客運、欣欣客運及臺北客運，台北市長柯文哲親自頒獎表揚。 圖/北市公運處提供

2020年第二期台北市市區公車營運服務指標評鑑結果出爐，優等共四家客運業者，分別為首都客運、大都會客運、欣欣客運及臺北客運，其餘八家客運業者，除大有巴士及東南客運評列為乙等外，其餘均為甲等。另淡水客運、新北客運及皇家客運由於車輛數少，所以只參與評鑑，不列入評等。

北市公共運輸處表示，新出爐的評鑑結果係由「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」以及「公司經營與管理」等五大項目共28個指標進行評比；對於評鑑優等客運業者，市府也特別於2021年4月30日頒發獎狀公開表揚。

公共運輸處表示，北市公車自1992年開始辦理評鑑作業，透過客觀方式衡量大眾運輸服務水準，並透過服務品質評鑑而能深入檢討改善，強化各公車業者營運管理，有效提升民眾更安全、便捷、舒適的大眾運輸服務。

客運 公車 大都會

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