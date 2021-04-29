豐謙建設感恩母親節 「森立方」辦免費麟咖啡生活講座

豐謙建設（5523）為慶祝母親節，同時回饋已購客戶，首度與高雄精品「麟咖啡」合作，將於5月2日在位於水湳迪卡儂正對面的「豐謙森立方」接待會館舉辦生活講座，把豪宅級咖啡廳移植接待會館。

當天現場將開設輕鬆的沙龍聚會，由豐謙建設總經理劉瑞麟親自說明新案「豐謙森立方」的宜居建築規劃與理念生活，讓已購客更了解未來的空間氛圍、家藏價值。

豐謙第1季在台中市北屯「蜜之地」交屋入帳下，營收達5.15億元，較去年同期激增33倍；此外，豐謙處分嘉義縣太保市、位於「故宮南院」附近的4,255坪土地，處分利益達2.5億元，預計第2季落袋、獲利大進補。

位於北屯路、大成巷口的「豐謙森立方」，基地面積783坪，規劃地上21樓、地下三層大樓建築，坪數28至46坪、2至4房格局，每坪開價35萬至39萬元，主力總價在1,300萬至1,400萬元，總戶數114戶住家、6間店面，總銷20億元。

豐謙表示，「豐謙森立方」位於北屯區精華正中心，重大建設、機能生活無一不包，成就發展增值的絕對「C位」，目前銷售狀況熱絡。

此案散步距離可抵達捷運綠線、台鐵紅線雙鐵共站的松竹車站，開車約8分內可抵74號台中環線潭子、松竹交流道，到新光大遠百、市政中心、高鐵站及國際機場均迅捷便利，未來更有銜接國道1號、4號等工程願景實現中，城市移動無往不利。

「便捷生活圈讓你多一點時間，多一點愛」劉瑞麟說，「豐謙森立方」緊鄰大買家商圈、新一點利市場，近距COSTCO北台中店，絕對滿足大部分家庭採買、美食餐飲與休閒娛樂等需求。

另外，家長重視孩子的教育，此案靠近中小學、雙語學院等完整國教環繞；假日小孩放電、大人充電，更有萬坪綠海的舊社、南興公園，無論育兒養老或幾代同堂，都能用便捷的生活節奏，一起創造更多家的回憶。

「把時間用來愛你的家人！」劉瑞麟感性的說，好的生活空間，可以為家創造更多的寶貴時光。

「豐謙森立方」規劃21樓地標建築、跳島陽台垂直綠化，訴求戶戶三面採光，還有精品飯店級大廳、交誼廳、健身房、villa露台與兒童攀岩場等豐富公設，讓住戶在家就能經營品味，天天都有度假氛圍，是帶動此案熱銷的重要因素。 「豐謙森立方」規劃21樓地標建築、跳島陽台垂直綠化，戶戶三面採光。記者宋健生/攝影

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