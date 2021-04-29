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打炒房打掉供給 520檔北台灣推案量2133億、創4年新低

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

據市調機構最新統計，今年北台灣房市520檔新成屋、預售屋推案量預估量約2,133.81億元，較去年同期減少逾200億元、年減幅約9%，創下2018年以來、近四年同期新低。

住展雜誌研發長何世昌分析，雖然近期不動產市況還算穩定，但520檔推案量不增反減，主要是受到政府打房干擾，以及營建成本不可控風險飆高，導致建商降低預售推案意願所致。

他強調，520檔結束之後，七月起包括預售屋實價登錄2.0與房地合一稅2.0版將同時上路，今年520檔市況買氣如何，將是觀察下半年房市走勢的關鍵。

據住展雜誌最新統計，今年北台灣房市520檔期的主戰場，依然是雙北市。其中，台北市推案量估約有727.95億元，新北市則約有823.8億元；以台北市來說，大多數指標案都是都更或危老重建案，從案量來看蛋黃區中以松山區推案最踴躍，案量逾百億元，又以馥敦飯店改建案「鑴萃」案量45億元最大；蛋白區則是大同區案量逾200億元最多。

新北市推案重心在新店、淡水與三重等地，新興重劃區供給豐沛。不過，新北市與北市多元化供給截然不同，高達八成多的戶別是20～50坪房型，意味著新北建商仍維持著搶攻首購、首換客層的基調。

520 房市 建商

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