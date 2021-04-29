精品熱賣！SOGO母親節檔期好補 復興館首日業績破2億

遠百（2903）旗下SOGO百貨母親節促銷活動開檔以來，國際精品業績狂飆，業績較去年同期成長50％。復興館在國際精品發揮火車頭效應的帶動下，開檔首日全館業績破2億，寫下母親節檔期史上新高。其他的高端商品如黃金珠寶及彩鑽受惠於促銷優惠及婚嫁需求，較去年同期30％成長。

遠百旗下SOGO表示，今年SOGO百貨母親節促銷活動開檔以來各業種業績較去年均呈現上揚趨勢。其中，國際精品業績狂飆，業績較去年同期成長5成。另外，活動檔期屬於母親節概念商品如名品服飾、頂級保養、運動休閒也有驚人2位數成長的爆量業績。

母親節爆量的業績也顯示，雖然全球疫情未解，但因台灣防疫有成，消費者消費信心回籠。今年SOGO母親節促銷主打線下結合線上的整合團體戰，在數位動員方面，力推SOGO APP送券，母親節活動期間，只要下載SOGO APP，立刻收到800元母親節折價券，端出牛肉積極招募SOGO APP數位會員。

SOGO百貨台北店（忠孝／復興／敦化館）推出「寵愛媽咪 感恩回饋」全館商品8折起，祭出珍愛鉅獻，全館大家電滿萬元送500元，小家電滿五千元送400元，加上樓面加碼，回饋率最高達15%。忠孝館化妝品、香水、香氛，單日累計滿5,000元送400元電子抵用券，男女服飾、鞋、休閒運動、鍋具、寢具床墊，單日累計滿5,000元送400元電子抵用券。

復興館化妝品、香氛、男士保養 及 男女裝、內衣、女鞋、鍋具、寢具、小家電，單日累計滿5,000元送400元電子抵用券，國際精品、時尚名品、珠寶，單日累計消費滿2萬元送2,000元電子抵用券。

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