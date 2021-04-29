「長虹雲端科技」銷售再開紅盤 兆隆砸逾4億買部分樓層

繼上周二（20日）威剛科技（3260）買下「長虹雲端科技（WTO 14期）」部分樓層後，今（29）日該棟廠辦再出現新買方；據長虹建設今（29）日公告兆隆投資以每坪單價51萬元、總價4.31億元買下該案建物819.84坪、土地119.06坪，以及10個車位。

累計長虹建設已處分該案金額達30.54億元。長虹建設持有「長虹雲端科技（WTO 14期）」約五成，總銷金額約50億元，亦即截至目前為止，長虹建設已賣掉所持有的61.08%，該案約還有20億元左右可對外銷售。

長虹建設所持有的一半、位於台北市潭美街的「長虹雲端科技（WTO 14期）」廠辦案，為過去「內湖萬客隆舊址案」；該案是2013年與皇昌營造宣布共同投資興建，雙方分回比重各約五成，其中長虹分回總銷約50億元。

長虹建設指出，該案因進入完工收尾階段，約五月底、六月初能拿到使照，目前全案總成本仍在估算中，確切處分獲利需待全數完工後才能計算。

長虹建設今日收在83元、上漲0.1元。

商品推薦