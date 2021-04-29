機師感染源未明 防疫旅館淪陷 陳時中：疑環境病毒所致

機師染疫風波至今源頭未明，已有9名機師、2名機師家人確診，而今(29)日華航用於居檢的諾富特飯店中有一名主管染疫（案1120），疫情指揮中心今早清空飯店、同時緊急停業。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增2例本土及1例調查中新冠肺炎COVID-19確定病例，疫調工作持續進行。他解釋，日前確診的機師傳染給很多人的可能性較低，比較有可能有環境病毒，有些發現有些沒有症狀，造成內部傳播鏈，由房務人員傳給清潔人員。但目前還不敢確定，初步假設是環境感染，造成第二波機師被感染。

指揮中心不排除傳播鏈各種可能性，疫情指揮中心才決定旅館要清空，採最嚴格措施。422位機組員將移至防疫旅館和集中檢疫所，旅館將消毒淨空14天，桃園醫院醫師將進駐華航園區，實施PCR核酸檢測、抽血檢驗抗體、注視疫苗等「三合一措施」，目標希望能在5月10日前完成。

指揮中心表示，今日新增案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，為全台首例防疫旅館員工染疫。案1120近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

陳時中也說明，案1120平時工作時會到一、二館，而他的辦公室在一館地下室，不過待在辦公室的時間不多，工作主要在二館。而他會在房間打掃完後進入檢查，不是第一時間進入房間的人，平時的SOP是消毒人員全副武裝房間消毒後，靜置30分鐘，接者清潔人員再整理一次，爾後才是確診的中級主管檢查。

也因此陳時中目前擔心其他員工會有被傳染的疑慮，懷疑環境可能被汙染，因此決定清空旅館消毒，目前旅館員工還有3個有發燒情況已送醫。陳時中也提到在確診主管有傳染力期間（4/15開始）曾有6位確診機師在旅館檢疫（案1079、1092、1101、1102、1105、1122），但他認為目前還看不出來傳播途徑，會再進行疫調、檢驗，再給專家進一步做研判。外界擔心案1120發病後到診所治療3次，是否會傳染給該診所人員，陳時中也說明昨日已緊急請他們休業了，後續足跡掌握後也會再公布。

至於，今日其他新增的案1121為本國籍40多歲女性，為案1078(某航空公司機師)之同住家人，4月20日列為居家隔離接觸者並採檢，檢驗結果為陰性；個案4月27日因出現胸悶、呼吸困難等情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另案1078之接觸者中，截至目前除案1121發病確診外，其他家人及職場接觸者等共28人檢驗結果皆為陰性。

此外，指揮中心指出，今日新增的案1122為本國籍50多歲男性，為某航空公司貨機機師，4月2日至4月9日曾執勤至美國，返臺後於防疫旅館檢疫至4月15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性；個案4月19日再次執勤至美國，4月24日自美國經日本返臺，4月25日入境後返回住處居家檢疫，4月27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值21)。已掌握個案同住接觸者1人，列居家隔離，職場接觸者調查匡列中。

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