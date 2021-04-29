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「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

長興Q1每股賺0.85元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

化工廠長興（1717）今（29）日公告自結3月稅前盈餘4.22億元，年增率高達58.6％，換算單月每股稅前盈餘0.34元。累計第1季稅前盈餘10.58億元，較去年同期爆炸成長3.2倍，也比去年第4季再增加6.7%，換算每股稅前已賺進0.85元，創歷年同期新高。

長興主管表示，3月合成樹脂、特用材料事業單位的出貨量都成長，帶動營收創下歷史新高，第1季自結稅前盈餘也創下歷年同期新高。長興看好，在經濟維持增長，市場需求不墜下，第2季營運可望持穩，惟原物料價格波動可能影響毛利率表現。

大陸需求暢旺，合成樹脂、特用材料出貨量增加，拉動長興3月營收達44.55億元，較去年同期成長37.1％，並創下單月歷史新高。合成樹脂、特用材料事業單位受惠大陸經濟復甦，出貨量自去年第4季以來有顯著提升，雖然受上游原物料上漲影響，透過售價反應、稼動率提升，毛利率下滑現象有所緩解。電子材料3月份營收成長幅度較緩，整體出貨仍維持高檔水準。

長興三大事業單位受惠全球經濟持續復甦，預期第2季出貨量仍將維持穩定。3月因傳統合成樹脂的營收占比拉高，公司平均毛利率、營益率略為下修，不過單月稅前盈餘仍居歷年來高水準表現。面對原物料上漲趨勢，公司將審慎進行成本及庫存管控，並適度調整售價，持續優化產品組合，維持營運績效。

營收 毛利率

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