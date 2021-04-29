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「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

不在延長封鎖範圍內 儒鴻柬埔寨廠昨陸續復工

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

亞洲出現第二波疫情，國內多家成衣廠原本宣布配合柬埔寨政府的防疫措施，柬埔寨廠停工期延長一周至5月5日，不過儒鴻（1476）今天補充公告，表示柬埔寨廠區不在當地政府宣布延長封鎖的區域範圍內，今天起工廠工人已陸續回廠上班，影響可望降到最低。

另外牛仔褲代工大廠如興（4414）以柬埔寨為最大生產基地，包辦其總產能將近七成。不過傳出如興很多柬埔寨廠區不在封城的範圍內，實際影響不如想像中這麼大。

惟國內成衣業者仍嚴陣以待，儒鴻表示將密切觀察疫情後續發展，以員工健康為第一優先安排工廠訂單生產，並視情況需要進行生產調度。如興也表示會調度其他產能因應，影響程度仍待確認。

至於同樣在柬埔寨設廠的聚陽（1477），表示廠區位在大金邊區的範圍內，仍然有受到停工影響，但聚陽最大生產基地在越南和印尼，可以調度其他產區的產能支應，評估此次停工對公司全年訂單、產能、財務、業務不致造成重大影響。

4月15日至18日為柬埔寨的新年假期，為了避免過年人流造成疫情蔓延的風險，柬埔寨政府4月中祭出封城管制措施，針對大金邊地區實施城鎮封鎖措施，時間從4月15日至28日，為期兩周。國內包括儒鴻、如興、聚陽都受到影響，柬埔寨廠配合當地政府政策暫時停工兩周。

而本周因應當地政府新規定，相關成衣廠又公告停工期延長一周至5月5日，不過據了解，柬國第二波封城管制範圍雖然是針對金邊市及周邊的大金歐市區，但分成紅區、黃區等不同區域，經釐清後，儒鴻今天公告柬埔寨廠區不在延長封鎖範圍內，已陸續復工。

柬埔寨

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