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林口工一6月公告土地分配 明年10月完工

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市林口工一市地重劃區預計今年6月辦理土地分配成果公告、明年10月完工。圖／報系資料照
新北市林口工一市地重劃區預計今年6月辦理土地分配成果公告、明年10月完工。圖／報系資料照

新北市林口工一市地重劃區占地108公頃，其中產業專用區面積高達67公頃，為新北整體開發區面積最大的產專區，地政局表示，預計今年6月辦理土地分配成果公告、明年10月完工。

林口特定區內共規畫五個工業區，總面積569公頃，但僅剩林口工一未開發完成，雖已有部分土地做為工廠或倉儲，但屬低密度使用，許多土地閒置與臨時工廠林立，新北市府以市地重劃進行開發，預計吸引高科技、綠能、文創、醫療等產業進駐。

地政局指出，林口工一從2019年4月開工至今，碰到地底堆埋大量廢棄物，市府成立跨局處專案小組，要求原地主限期清理，但區內有一廠房堆放近萬噸廢棄物遲未清理，市府祭出不清除就排除重劃，最後才讓地主同意自行清理，目前已近乎完成。

地政局表示，27、28日舉行的土地分配草案說明會中，邀集全區1045位土地所有權人參加，蒐集土地所有權人意見並依相關原則及規定處理後，預計今年6月辦理土地分配成果公告，若土地所有權人對分配結果有異議，可於公告期間以書面向政府提出，全區工程將於明年10月完工。

另工一完工後，產業進駐將帶來大量大貨車、通勤車輛，地方也呼籲應盡速提出交通配套；工務局表示，將把現況路寬僅有20米的文化北路二段，拓寬為40米，並雙向配置各2車道，預計今年8月會完成第一階段，10月則完成分隔島增設作業。

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