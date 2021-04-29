520檔推案量創新低 新竹買家淪「接盤俠」

住展雜誌統計指出，受政府打炒房、營建成本不可控風險飆高影響，北台灣今年房市520檔新建案推案量預估約2,133億，較去年同期減少200多億元、年減幅約9％，創下2018年以來、近四年同期新低。

其中，桃竹地區520檔推案量縮最明顯，桃市僅約300億元，新竹則僅約百億元，供給進入低谷。尤其是新竹地區，除了竹北外圍自辦重劃區還有稍多小規模建案外，新竹市沒什麼大型指標案。

住展雜誌研發長何世昌指出，新竹房市供給低迷，除因新竹精華區開發成熟、素地有限，近來官方嚴格稽查，也讓新竹業者紛紛選擇不公開、只賣熟客的銷售模式。一般民眾想買新房子，往往淪為「接盤俠」，只能接手熟客轉手房子，越來越難買到第一手的新屋。

根據住展調查，今年北台灣房市520檔的主戰場，依然是雙北市。其中，台北市推案量估約有727億元，新北市則約有823億元。

台北市520檔建案在產品規劃上，大、中、小房型大致各占三分之一，顯示市場需求多元化。在建案分布方面，蛋黃區以松山區推案最踴躍，案量逾百億元，其中馥敦飯店改建案「鑴萃」案量45億元最大；蛋白區則是大同區案量逾200億元最多。

新北市推案重心在新店、淡水與三重等地，新興重劃區供給豐沛。不過，新北市與北市多元化供給截然不同，高達八成多的戶別是20～50坪房型，意味著新北建商仍維持著搶攻首購、首換客層的基調。

基隆520檔推案數雖很少，但因有大型指標案「新橫濱」開賣挹注，總案量逾150億元。

桃竹地區，桃園以中壢推案最來勁，主要是青埔特區推案動能強勁，指標案如「新潤君頤」、「國際青塘帝寶」；除了青埔之外，其餘區域推案零星， 新竹則是除了竹北外圍自辦重劃區還有稍多小規模建案外，沒什麼大型指標案。

何世昌表示，雖然今年520檔期推案量縮，建案可看性還是很高，甚至有不少百億級指標案登場，例如宏國大道城AB區、聯上澐朗、蒔光泊旅、新橫濱。

他表示，520檔結束之後，7月起實價登錄2.0與房地合一2.0將同時實施，今年520檔市況冷熱將是下半年房市的試金石。 資料來源／住展雜誌 資料來源／住展雜誌

商品推薦