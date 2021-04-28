高市圖帶領內門兒童參訪 仁寶電腦慷慨贊助

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
內門國小學童參觀壽山動物園。圖／內門國小提供
內門國小學童參觀壽山動物園。圖／內門國小提供

高雄市立圖書館內門分館本周二(27日)帶領內門國小師生80人參訪壽山動物園與圖書總館，內門國小校長郭明科表示，內門區地理位置偏遠，區內孩童因家庭經濟狀況不佳、父母至外地工作等因素，少有機會至市區，本次圖書館能讓內門的孩子免費參訪市區文教機構，對偏鄉的孩子是一大福音，不但增加了文化刺激，也讓他們進一步認識自己所居住的這個城市。

三年級的學生郭夢恩說，媽媽因工作的關係，一個禮拜才回家一次，沒時間帶她去動物園，這次去動物園看到很多動物覺得很開心，出發前幾天就已經興奮地睡不著覺。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，有感於鄉下地區孩童的學習環境較不方便，高市圖積極向民間企業募款以辦理各式各樣的參訪與閱讀推廣活動，本次的市區文教之旅資金就是仁寶電腦（2324）所贊助，已經陸續地帶領內門區各個小學赴不同文教單位參訪，企業不但塑造推廣公益的形象，也幫助了鄉下孩子增長見聞、開拓視野，期盼未來能有更多企業贊助高市圖辦理類似的活動，讓偏鄉的孩子有更多元的學習機會。

內門國小學童參觀高雄市立圖書館總館。圖／內門國小提供
內門國小學童參觀高雄市立圖書館總館。圖／內門國小提供

圖書館 動物園

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