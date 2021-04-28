房價愈打愈高？首季北桃竹中南高新屋房價均創新高

國泰房地產指數今（28）日公布今年首季預售、新成屋數據，與上季相較、首季全國房地產指數呈「價漲量縮」格局，其中除新北市外，北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄等五大地區新屋房價全數創新高。交易量則呈兩極發展，桃竹以北為相對低檔，中南部則超過波段高點。

國泰房地產指數最新報告顯示，今年首季全國新屋每坪可能成交價為30.81萬元、季增0.2%，推案戶數為21,812戶、季減7.6%，呈現「價漲量縮」格局。

今年首季全國新推個案數、推案戶數、銷售率全數下滑，其中新推建案數為230個、季減22%，推案戶數21,812個、季減7.6%，銷售率11.7%，較上季降低2.4個百分點。

以區域來看，近兩年案量龐大的桃園、台南、高雄推案戶數全下滑，又以台南較上季腰斬最多，其次為高雄季減36.8%，桃園也少了12.2%；銷售率部分，新北、桃園、高雄掉最多，又以新北市較前季減少3.3個百分點最多。

若以區域房價趨勢來看，除了新北市接近波段高點外，北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄等五大地區新屋房價全數創新高；交易量則呈兩極發展，桃竹以北為相對低檔，中南部則超過波段高點。

國泰房地產指數協同主持人暨景文科技大學副教授章定煊分析，政府這一波是「預防性打炒房」，顯示政府已看到低利、游資泛濫環境，若無政策壓抑，房價恐「飆漲」。

章定煊表示，對買方來說，政府已表明「針對短線投資客」，加上自身需求和認清房市現況，因此進場購屋。不過需留意房市旁大餘屋量，這部分由於政府並無數據公布，未來恐成為市場賣壓。

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