黃育仁：不論東元董事改選勝敗 已替東元帶來改革

東元（1504）大股東、華新麗華（1605）董事長焦佑倫指出，華新和寶佳都支持現有的東元經營團隊，對黃育仁孤注一擲的作法，他不會選擇這樣的領導者。對於焦佑倫的表態，投入角逐東元董事改選的東元前常務董事黃育仁，今（28）日在截稿前沒有回應。

此次東元董事改選，引發東元集團會長黃茂雄、父子內訌，甚至是鬧翻，形成東元經營權之爭白熱化，外傳「小黃派」黃育仁與寶佳集團、華新接觸，直搗老爸「老黃派」黃茂雄票倉；對此，日前，寶佳集團創辦人林陳海、黃茂雄及焦佑倫三人，在結盟之後首度合影，展現三方結盟團結沒有改變。

距離5月25日舉行的東元股東會全面改選董事，還剩下不到一個月時日，黃育仁也頻頻出招，接受訪問來爭取股東支持。

他指出，在電動車改革上，肯定東元加入MIH聯盟，但他更擅長打造東元自己的電動聯盟，到那個未來出來的時候，大家眼睛就會為之一亮，強調不會再讓東元錯過特斯拉。

他指出，現今連製造手機的業者都跳出來要做電動車了，為何是做馬達出身的東元，還只是加入MIH聯盟呢？當我們能夠進入東元董事會，應該有主導電動車的創新思維，不會只是東元花錢建立自主研發團隊、研發經費而已，應該是拉攏台灣及國內外業者，引進技術、資金去建立。

黃育仁批評現今東元的轉投資比較零亂，在多角化、轉投資應該形成核心、戰略相關，才能提高ROE由目前的6.1%至10%。他說：「提名的董事、獨立董事候選人，具有材料、電機、財務、律師、ESG等專長，全面爭取東元股東的支持。」

他強調，無論這場東元董事改選的勝敗為何？已經替東元帶來改革的新氣象。

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