東元11席董事候選人首度會面經營團隊 加速改革共識

東元電機（1504）所提名的11位董事候選人今（28）日首次齊聚一堂，與經營團隊進行了簡短的非正式交流，以針對上週邱純枝董事長所提的出聚焦機電、能源、空調三大領域，進攻「智慧製造、智慧能源、智慧城市」商機的中長期發展方向，進一步了解。

11位董事候選人除認同經營團隊所擘畫的前瞻性發展，並均有信心能於董事會中各自貢獻其豐富的產業、專業意見，協助團隊和諧有效地進行組織運作，加速創新發展，為股東謀取最大利益。

擁有多元化、專業化背景的候選人當中，除四名東元電機原董事成員外，其他七位新面孔分別具備國際經驗、太陽能產業、數位轉型、智慧製造和組織改造的豐富經驗，這七位新面孔的候選人平均年齡較現任董事平均年齡年輕八歲，尤其獨立董事候選人的平均年齡較本屆獨董下降了12歲。

這個嶄新的組合，在聽取團隊的發展規劃後，隨即踴躍進行意見交流。邱純枝董事長表示，雖然首次聚會，已經感受到董事候選人多元化、專業化、豐富產業經營背景的化學效應，相信也期待這群候選人進入董事會，創造活潑、健康、有建設性的議事風格，成為東元持續轉型發展的最大力量。

東元負責機電和電動車相關業務的高飛鳶協理在見面會中指出，機電整合、車用動力系統、和智能化綠色生産體制是東元機電部門的三大核心，由於各國政府對節能減排和高效率的政策的要求，永磁馬達的高效率和輕量化的優勢將成為市場需求的重點，其中又以車用馬達為大宗，東元將朝向馬達和驅動器的機電整合方向來發展，預估機電相關營收在今年全年可達到20%的成長。

高飛鳶表示，看好電動車動力系統的發展，東元已在台灣中壢及印度投資新建車用馬達專用產線，未來也考慮規劃在美國德州的東元西屋馬達廠建置車用馬達生產線。至於綠能產業方面，除了日前已曝光將承製國內離岸風電發電機定轉子的原型機之外，美國廠已經簽下了風機的代工生產，這些都是近期東元投入綠能產業的實績。

由銷售單品轉向提供模組化或系統數位化解決方案，是東元智慧化產品的轉型目標，林勝泉協理在今天的溝通會中表示，東元的智慧化解決方案可以協助既有工廠升級為單站智慧機械附加機聯網。若進一步連結到上層IT，就可以提供多樣化的智慧製造管理方案。

而東元自動化部門除了近期研發生產應用於不同場域的自主導航移動型機器人之外，下半年將接續推出跟隨型AGV、多車移載系統，與整合型驅動模組，可應用於機械手臂的關節、電動載具、小型移動式醫療／測試設備。

東元三大發展主軸中的能源工程部分，已經拿到900MW的離岸風電陸域變電站工程外，將藉由陸域變電站的整合能力及自有之電力設備，爭取海上變電站的商機。

張松鑌協理指出，東元能源工程累積了過去IDC、儲能系統、太陽能電廠和離岸風電產業建置的豐厚經驗，今年正是起飛的關鑑時刻，可望成為營收重要的成長動能。

東元家電彭継曾協理表示，在結合關係企業東捷資訊、東元捷德、和東訊的智慧化軟硬體技術後，逐步轉型變革，提供虛實整合的雲端管家服務，東元產品已從白色家電到家用空調、商用中央空調全方位的雲端覆蓋，使得產品更增添人性化與主動式服務；而結合能源管理系統的空調產品，更是台灣各大校園教室的最愛，已搶下具有指標性的國小空調標案。

東元電機提名之董事候選人包括邱純枝、黃呈琮、翁文祺、黃茂雄、高渭川、周守訓、程本清；獲提名之獨立董事候選人包括劉維琪、陳翔中、黃協興、和林麗珍。

除了現有團隊中的三董一獨名列下屆董事會的提名人選，有高達七位董事候選人是新面孔，包含機電專業背景、資產活化經理人、國際併購律師，多數並擁有大企業經營管理以及推動永續發展（ESG）的實務經驗。在東元亟於提升經營績效和加速數位轉型之際，該人選陣容應能符合廣大股東的期待。

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