博晟合併韶宇醫學 進軍幹細胞治療

高端骨科醫材廠博晟生醫（6733）宣布，將合併韶宇醫學科技公司，正式進軍幹細胞治療，博晟表示，看好日本、韓國及中國大陸等亞洲成熟市場的再生醫療需求，而韶宇的脂肪幹細胞平台預計於兩年內完成設計驗證及取證，並可望成為博晟繼RevoCart後的又一成長驅動引擎。

博晟表示，接下來將整合其脂肪幹細胞萃取技術平台，並優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，其後亦可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復之適應症，並可結合博晟既有平台、醫材輔具複合使用，極具高度延展性。

博晟生醫董事長陳德禮指出，博晟致力於成為全方位的骨骼與關節健康醫療照護專家，並藉由取得治療潛力巨大且風險較低的創新醫療方式，完善產品組合，以滿足不同價格區間及多元骨科相關適應症需求，而韶宇的醫療解決方案擁有醫療可近性高、細胞活性高及醫療風險低三大特色，並可與博晟既有平台高度互補或延伸，進一步強化公司的競爭優勢與長期動能，相信很快可以帶給病患更多元的醫療選擇。

博晟表示，韶宇與博晟暫定之普通股換股比例為1：0.2906，博晟擬發行新股144萬6026股予韶宇公司之全體股東，預計增資1446萬元；合併後博晟實收資本額約為10.3億元。

除持續透過技轉或授權等方式優化產品組合與競爭力外，博晟軟骨「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」雙再生技術平台也有好消息。

博晟表示，BiCRI的首發產品（RevoCart，一次性自體軟骨修補系統）已在本月透過山東博升生物技術全資子公司與在地合作夥伴向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提交進口醫療器械註冊申請，另一方面，博晟策略性投資Osteopharma並取得43.28%股權，Osteopharma在日本進行的OIF骨折不癒合一、二期臨床試驗已於近日全數收案完成，透過其試驗結果之共享將有利於加速OIF的全球授權及市場佈局。

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