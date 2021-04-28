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高端新冠疫苗臨床二期試驗 3700名受試者完成二劑施打

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

高端疫苗（6547）今（28）日宣布，該公司開發的新冠肺炎疫苗MVC-COV1901二期臨床試驗，已達成3,700位受試者第二劑施打，符合試驗設計與法規所需樣本數。

高端疫苗未來將依法規單位建議於第二劑接種後第28天，評估疫苗安全性與免疫原性。公司並預計5月底將有分析結果，若數據達到預期目標，今年6月將依法規申請台灣緊急使用授權（EUA）。

高端疫苗表示，該公司的MVC-COV1901新冠疫苗第二期臨床試驗，於今年1月於全國北中南共11家醫院啟動收案，依法規建議招募3,500位核心受試者，包含700名65歲以上年長族群。

然因民眾參與踴躍，今年3月底已有超過4,000人參與試驗，其中65歲以上族群收案約850位，逾衛福部建議取得台灣EUA受試者人數要求。

新冠肺炎 COVID-19

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