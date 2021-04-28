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集雅社展店、強化電商雙箭合擊 擴充營運動能

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

家電通路商集雅社（2937）發言人李伯昌今（28）日表示，營收來自於百貨、商用工程以及網路電商平台的家電用品銷售，受惠國內消費需求旺盛，第1季營收7.23億元，年增21.4%。展望今年，雖然原物料及運費等不確定性因數增加，但公司今年將更積極展店以及強化與電商平台合作，以整體狀況看來，對於營運仍抱持審慎樂觀的態度。

集雅社是全台百貨通路市佔第一的家電通路商，李伯昌28日受第一金邀請參加法說會。他指出，雖透過行銷策略與景氣影響，營收會有所增加，不過在全台家電產業銷售額每年平均僅微幅成長下，若希望營收能有感成長，藉由不斷展店、增加銷售通路平台、擴大營運範疇，反而更能直接挹注營業額成長。

集雅社主要的營收來自於百貨購物中心、商用工程以及網路電商平台的家電用品銷售，去年共增加6家分店，包括4家百貨購物中心與2家商用工程街邊店，全年營收28.86億元，較前年成長21.3%，也創下歷史新高紀錄。

今年集雅社已增加3家百貨專櫃，另有1家商用工程街邊店籌備中，預計第3季開幕； 以目前全台近百家的百貨與購物中心的規模來看，集雅社的55家已站穩市占第一的位置，未來也將朝每年至少5家百貨以及3家街邊店的規模擴張。

但除此之外，電商也是集雅社未來除了展店外著重的重點項目之一。今年，集雅社也將強化與電商平台的合作，推出一系列行銷活動，希冀藉此加速提升營收。

李伯昌強調，雖然受到原物料以及運費等問題，今年各家電原廠第2季開始陸續上架新品紛紛喊漲，漲價幅度約有10%~15%的幅度，不過由於公司早預料此現象，除了已積極備貨外，也同步與原廠交涉，希冀降低調價幅度，為消費者爭取更多優惠。

因此，雖然今年可見的影響因素不少，但這都屬短期影響，公司著重的是永續穩健經營，未來積極穩健展店以及強化電商合作腳步不會變，這才是永續經營之道，對於今年營運表現審慎樂觀。

集雅社 營收 電商

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