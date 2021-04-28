新創光電結合生醫 安永成生技成功開發抗新冠病毒產品

防疫新觀念，主動防疫協同被動防疫。安永成生技以創新醫學光電領域技術，成功開發有效對抗細菌及新冠病毒產品。安永成生技為結合醫學及光電領域專家的團隊，包括前長庚兒童醫院院長、前衞福部長、感染症及病毒學權威林奏延醫師，前柳營奇美醫院院長、前台灣感染症醫學會理事長莊銀清醫師，亞洲生化科技公司董事長陳振興醫師，蕭中正醫療體系營運長蕭乃彰醫師，以及中央大學光電科學與工程學系教授、國內知名奈米光電實驗室負責人達17年的張榮森教授。

量子天使是結合半導體、貴金屬、及量子點等材料的科技產品。在長庚大學新興病毒研究中心P3實驗室檢測證實： 在UV激化一分鐘下，能有效抑制新型冠狀病毒效果＞99.99%；在長庚醫院細菌實驗室檢測結果證實： 可見光（室內光）照射20分鐘下，能有效對抗格蘭氏陽性菌及格蘭氏陰性菌達99.9%。量子天使對於抗藥性細菌也非常有效，例如抗藥性金黃色葡萄球菌丶萬古黴素抗藥的腸球菌，抗藥性的AB菌丶綠膿桿菌等，在自然光（室內光）的激發下，都有99%的殺菌力；對於醫院中抗藥性細菌院內感染的預防清消也會有很大的助益。

安永成生技運用量子天使的技術目前已成功開發出幾項產品，包括量子天使一號個人用隨身噴霧瓶（100ml）、量子天使一號場域用桶裝清消液（4L）、S1 PRO空氣抑菌除臭機、以及專業場域清消人員提供的場域清消服務，包括醫院、長照機構、及大型賣場等。

該技術的運用不但能達到被動防疫的目的，更可產生主動防疫的效果。其中的主要核心技術並已提出美國專利申請，日後亦將進行多國的專利佈局。量子天使一號產品是由安永成生技股份有限公司與飛買家合作銷售，S1 PRO空氣抑菌除臭機則是安永成生技股份有限公司與荷蘭BRISE台灣總代理艾特維公司共同合作開發，在安永成生技、飛買家及BRISE台灣總代理艾特維公司網站都可搜尋到產品相關資訊。

由於抗藥性菌株仍是目前醫療環境及治療過程中棘手的問題，各種細菌及病毒也因不斷產生變異性造成對人類健康及生活未知的風險。安永成生技將持續發揮專家團隊在醫療及光電技術上的長才，使量子天使技術能有效對抗各種抗藥性細菌或病毒，同時安永成生技公司也嘗試運用不同的運用方式，使量子天使技術客製化地運用在各類商品上，達到更有效率的保護人體不受細菌病毒的感染，期盼更多產學技術合作的機會，同時持續向國際市場邁進。

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