縮胃2／3、減重近30公斤！金融圈名人黃齊元到底急什麼？

知名投資銀行家黃齊元近來動作頻頻，不斷串連推出各種產業聯盟，工作進入超高倍數運轉的他，到底在急什麼？

金融圈名人、藍濤亞洲總裁暨台灣併購與私募股權協會創會理事長黃齊元，近年來露面時，總讓許多老朋友們眼睛一亮。因為過去高高「壯壯」的他，明顯削瘦了不少，一口氣減重29公斤。

究竟發生什麼事？

「我希望至少還能工作10年，所以進行減重，」黃齊元露出招牌的明快笑容說，這可能是他做過最對的一件事，因為減重後，他的頭腦更清楚，執行事務更明快，「不能說現在的自己身輕如燕，但不像以前像大象一樣，我可以更快，當然我原來就已經很快了」。

原來，黃齊元在2019年8月底進行了縮胃手術，將胃割除三分之二，讓體重從115公斤下降到86公斤。在業界以決斷聞名的他，就連減重都採取極為積極的手段。

手術過後長達一個月的復原期間，他只能進食流質食物，且時常嘔吐，有時什麼都沒得吐的時候，仍然嘔出噁心的胃酸。成功減重後，為了維持體重，曾是老饕的他，也不再尋找美食了，只選擇簡單清淡的食物。

他娓娓道來願意歷經這麼辛苦的過程，是為了至少再努力工作十年。

他說，這是「以終為始」的選擇，如果要達到一個目的，就必須要有行動，就好像企業轉型需要重組、歸零重開機一樣，「這是革命式的，不是漸進式的，我從個人做起，希望可以健康的、思緒清楚的再工作10年」。

黃：有什麼事的話，至少我活過了

現年61歲的黃齊元，是兩岸金融投資銀行家，經歷顯赫。曾任寶來金融集團副總裁暨大中華資本市場處總經理、中經合創投副董事長兼亞洲區總裁、里昂證券（亞洲）大中華地區投資銀行部董事總經理等職務，擁有超過30年投行及創投經驗，主辦過多件港股、紅籌股、H股、B股、台資企業股票上市、私募股權融資及企業兼併收購項目，包括2007年台灣華僑銀行出售予美國花旗集團。

2009年黃齊元邀請楊子江、利明獻、王伯鑫為共同發起人，成立了台灣併購與私募股權協會。2010年他創業，成立「藍濤亞洲」，引進歐洲最大私募股權基金Apax投資金錢豹，也策劃中國最大茶葉產銷集團天福控股在香港上市前的私募案。

擅長併購業務的他笑說，自己的專長是「包裝企業」，「我擅長把每一個企業化妝成『林志玲』，讓他們用更高的價格去上市」。

但隨著年紀愈來愈大，黃齊元的人生目標進入了另外一個境界。「現在單純做一家公司的併購，已經沒有辦法滿足我，我想做更多的改變，做更多資源的整合，做生態系的打造，」他說。

他回想自己的母親在70歲時罹患帕金森氏症，79歲離世，這提醒他，若自己跟母親一樣，他只剩十年歲月可工作。說這話時，黃齊元將雙手放在沙發椅上，好似雙手真的不自覺顫動，他淡淡的表示，「你們看，我可能也遺傳自母親。」

「我是假設還有10年，但必須假設只有5年，所以我得做得更快，如果有什麽事情的話，至少我活過了」。

說話快到一分鐘250個字

深深感受到歲月有限的急迫感，黃齊元一方面用革命式的方法減重，另一方面則展開斜槓人生，開始積極推動一系列新志業。

翻開他近來的名片背面，密密麻麻列出他目前服務的單位與組織，就如同太陽系圍繞的品牌版圖一樣。藍濤亞洲位於中心點，代表他的「事業」，而圍繞中心點的外圍單位眾多，則是他的「志業」，大多是近兩年多才發展出來的聯盟，已多達11項，還有許多進行中、還不能細說的項目。

因此每隔一段時間後碰到他，會發現他的志業項目又增加了一些。

目前已有的項目包括成立亞馬遜AWS聯合創新中心、地中海亞洲海洋聯盟、東南亞影響力聯盟、東南亞影響力大學、以色列海法大學-台灣東海大學聯盟、台灣鍛鏈Re!Chain全球智慧供應鏈中心計畫、中部產業振興聯盟、東海大學智慧轉型中心、東海大學POST-e超E標竿學程、智門自媒體、齊元爺語Podcast等。

黃齊元表示，他的核心專長是「併購」，併購的本質是資源整合，投資銀行仍然是他的事業，但他已將心力投注在更多的志業項目上。

他笑著說，投入這麼多的志業，身旁的人常常反對，一是資源有限，公司的會計同仁總希望他可以「慢一點」，二是其他同仁也擔憂能量分散，三是家人總是擔憂他的身體健康，但黃齊元還是認為，得做的更多、更快。

為了做這麼多事情，黃齊元做事又快又急。一般人說話一分鐘約160-180個字，但他的語速已快到一分鐘250字！

最關心台灣未來與年輕人

仔細盤點他推動的計畫，主要圍繞在四個核心：台灣、年輕人、東海大學、海洋。

關心台灣無庸置疑。關心年輕人，因為自己年輕時也曾被幫助。關心海洋，因為自己的父親一生事業跟海洋有關。關心東海大學的發展，因為這是他的母校。

黃齊元計畫透過四個核心的交集，帶來綜效，最終期望帶來影響力，改變產業、改變台灣、改變世界。

以東南亞影響力聯盟為例，東南亞是台灣經濟重要的向外延伸，但台灣與東南亞國家並無邦交，也未列入RCEP區域全面經濟夥伴協定，必須從民間力量推進關係，因此他去年成立聯盟，讓台商間橫向連結，包括拓展市場、資金交流、夥伴協力，也讓東南亞產業人士透過聯盟，探詢與台商合作的機會。

現在的他更介意是否能創造影響力（make impact）。東海大學畢業後，黃齊元到美國史丹佛大學攻讀MBA碩士，事業有成後，他回饋母校史丹佛多年，但近三、四年，他轉念一想，自己相對於史丹佛只是「小咖」，起不了太大波瀾。不如著力東海大學，更能發揮影響力。

2018年黃齊元先在東海管理學院成立產業智慧轉型中心，之後他協助東海推出「POST-e跨領域課程」，這個課程與中部知名的磐石會合作，目標是培養E時代領導人。

今年4月產業智慧轉型中心宣布延攬到六位國內外資深教授膺任榮譽講座教授，包括前國立臺灣大學副校長湯明哲博士、前國立臺灣大學副校長李書行博士、前國立臺灣大學會計系系主任杜榮瑞博士、前臺灣經濟研究院院長林建甫博士、前國立臺灣大學EMBA執行長黃崇興博士，以及美國德瑞索大學（Drexel University）教授張錫惠博士。而在這之前，他也協助東海爭取到前台大管理學院副院長陳鴻基到東海擔任管理學院院長。

回顧40年前的東海，在台灣私立大學中，排行非常前面，但如今大學林立，東海影響力不若以往，他希望協助母校重返榮光。

生活五字訣：快快快快快

一邊忙主業、一邊推志業，黃齊元還不忘閱讀，不斷跟上時事。他非常喜歡閱讀，不只辦公室裡放滿各種書籍，家裡更是「萬本藏書」！他習慣在每本他念過的書上貼上註記標籤，方便連結並統整思緒，超強力的日常「腦部運動」，讓他不只能記得所有計畫的確切發起的人物與日期，還不斷橫向連結到各種資料與數據。

黃齊元的辦公室門口坐了兩位祕書，思緒緊湊跳躍的他，常常一句話還沒說完，就喊上祕書準備下一個段落的資料。

短短不到兩個小時的訪談過程中，他請祕書準備資料多達18次！共要求祕書立即找來兩本書、印出43份文件，「我不能說現在是我此生最急的時候，但可以說我是一天比一天一急，因為事情一天比一天多，但忙中有序，有條不紊，」黃齊元笑著說。

（作者／羅之盈 本文出自2021.4.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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