再生醫療引矚目 博晟合併韶宇醫學進軍幹細胞治療

高端骨科醫材廠博晟生醫（6733）今（28）日召開董事會並宣佈通過合併韶宇醫學一案，正式進軍幹細胞治療。看好日本、韓國及中國大陸等亞洲成熟市場的再生醫療需求，韶宇的脂肪幹細胞平台預計於兩年內完成設計驗證及取證，並可望成為博晟繼RevoCart後的又一成長驅動引擎。

博晟合併韶宇後將整合其脂肪幹細胞萃取技術平台，並優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，其後亦可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復之適應症，並可結合博晟既有平台、醫材輔具複合使用，極具高度延展性。

董事長陳德禮表示，公司致力於成為全方位的骨骼與關節健康醫療照護專家，並藉由取得治療潛力巨大且風險較低的創新醫療方式，完善產品組合，以滿足不同價格區間及多元骨科相關適應症需求。韶宇的醫療解決方案擁有醫療可近性高、細胞活性高及醫療風險低三大特色，並可與博晟既有平台高度互補或延伸，進一步強化公司的競爭優勢與長期動能，相信很快可以帶給病患更多元的醫療選擇。

在此合併架構下，博晟為存續公司，韶宇為消滅公司，合併後存續公司之名稱仍為「博晟生醫股份有限公司」。韶宇與博晟暫定之普通股換股比例為1：0.2906，博晟擬發行新股1,446,026股予韶宇公司之全體股東，新股每股面額新台幣10元整，預計增資新台幣14,460,260元；合併後博晟實收資本額約為10.3億元。此議案須經韶宇公司股東會決議同意及主管機關核准後始得進行，合併基準日暫訂為110年8月30日。

脂肪間質幹細胞是自體幹細胞治療中最易取得的來源並具有免疫調節、血管新生及組織修復等治療潛力，因此在局部使用抗發炎、軟組織修復等低風險的適應症上成為第一波商業開發重點，並以骨科及整形外科應用為大宗。歐美國家早在數十年前便積極投入研究，亞洲國家雖起步較晚，但對相關應用之態度更為開放，更易激發創新療法。除治療潛力外，高品質、易取得、低成本的細胞來源成為產業規模化的關鍵，如何從脂肪組織中有效分離出高活性細胞，成為創新醫材開發廠商的研發重點。

韶宇致力於開發分離脂肪間質幹細胞之自動化儀器，其關鍵技術不僅有效可取得高濃度活性之幹細胞，更提供醫療院所可於兩小時內分離出自體幹細胞的優勢，免去過往細胞製備過程之汙染風險與高昂成本並發揮自體幹細胞於再生醫療應用之高度價值。

除持續透過技轉或授權等方式優化產品組合與競爭力外，博晟軟骨「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」雙再生技術平台也有令人振奮的好消息。其中，BiCRI的首發產品（RevoCart - 一次性自體軟骨修補系統）已在本月透過山東博升生物技術全資子公司與在地合作夥伴向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提交進口醫療器械註冊申請。另一方面，博晟策略性投資Osteopharma並取得43.28%股權，Osteopharma在日本進行的OIF骨折不癒合一／二期臨床試驗已於近日全數收案完成，透過其試驗結果之共享將有利於加速OIF的全球授權及市場布局。

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