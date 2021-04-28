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前進巨人國度 智崴i-Ride飛行劇院今上映《飛越荷蘭》

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

後疫情時代體感產業正夯，智崴（5263）集團旗下的「i-Ride 5D飛行劇院」甫結束《進擊的巨人》三部曲播映，引起全台動漫迷敲碗熱議，好成績令人矚目！今（28）日更獲荷蘭阿姆斯特丹THIS IS HOLLAND飛行劇院海外唯一授權，在台北微風南山百貨首映《飛越荷蘭》，透過虛擬飛行的新科技，一秒抵達巨人國度。

問起荷蘭阿姆斯特丹的最夯新景點，一定不能錯過與中央火車站對望的THIS IS HOLLAND飛行劇院，這棟座落於黃金樞紐的灰黑建築備受民眾高度歡迎，坐上兩層樓高的懸空座椅，腳下是巨型銀幕，繫好安全帶即可打破時空的藩籬，從外太空展開奇幻旅程，成排佇立的風車群映入眼簾，撐起船帆，穿越堤防與暴風圈，隨之徜徉飄香的鬱金香花田。

THIS IS HOLLAND飛行劇院今日將這部廣受荷蘭民眾歡迎的《飛越荷蘭》獨家授權給台灣i-Ride 5D飛行劇院，讓國人不用出國即可觀賞，一站式收藏荷蘭全域美景，特殊的體感飛行座椅可同時感受風聲、雨聲、氣味等多重感官體驗，豐富你的飛行之旅。

什麼國家如煎餅般平坦，國人身高卻是世界第一？！《飛越荷蘭》特獲聯合國教科文組織(UNESCO)認證，飛上高空拍攝世界文化遺產，包括橫跨丹麥、荷蘭、德國的淺海溼地《瓦登海》、世界最大的蒸汽動力泵站《沃達蒸汽泵站》、還有被稱為北方威尼斯的《阿姆斯特丹運河》，今走進i-Ride飛行劇院完成登機，即可環遊荷蘭境內必訪景點，感受在地豐富且如詩畫般的絕景與魅力。

今《飛越荷蘭》上映首日，來自荷蘭的眾多品牌廠商紛紛出席出力，包括荷蘭皇家航空、全球照明領導品牌昕諾飛（Signify 原飛利浦照明）、荷蘭國民巧克力Tony's Chocolonely、以及有265年茶品專業開發經驗的PICK WICK荷蘭茶等。

為了呈現科技與秘境美景的獨特沉浸式旅行，飛行劇院先以星空花海隧道與荷蘭古風車開啟浪漫序幕，接著進入漫綠翠野的情境展演區，此區選用可酷玩1600萬色的飛利浦Hue Go可攜式情境燈，邀請觀眾在幽靜綠林山谷間愜意行坐，觀賞荷蘭知名喜劇演員Peter Lusse的生動介紹，領略風車之國的百年歷史韻味，結束後隨即進入飛行區展開5D冒險飛行。

荷蘭 IS 阿姆

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