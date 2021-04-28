台航今交新船 推升第2季營收、獲利成長

台航（2617）於今（28）日迎來4 月第二艘新造船「臺威輪（M.V. “ Tai Strength”）」，受惠於租金價格上漲，這艘船舶是以長約加上BDI連動方式出租，該輪適時地加入該公司營運船隊，將有助於提升公司整體營運效能，由於4月已經有2艘新船加入，讓台航第2季營收、獲利成長出現想像空間。

法人分析，大家比較少注意到的台航，但台航今天交船的臺威輪是目前市場上租金價格很好的船型，日租金在2.3萬美元，去年同期只有7、8千美元，今天(28)日再交一艘新船增添營運動能，總船隊規模16艘，就有10艘這樣的船型。

而且台航雖然是以長租維持獲利穩定，但船舶數當中，有近4成是簽定長租加上BDI連動反應的租金合約，隨著指數上漲，台航獲利也會跟著上來。

台航委託日本株式會社大島造船所建造之六萬噸級散裝貨輪「臺威輪」，28日在日本大島造船所以視訊方式舉行命名交船典禮，參與人員分別於台北、東京及大島三地同時連線觀看。本次典禮邀請到交通部主任秘書黃荷婷女士擔任「臺威輪」的命名擲瓶人，冀望該輪日後風順航安、聲威遠揚。

台航董事長劉文慶表示，該輪為2017年於船價相對低檔時所簽訂的兩艘同型船之一，另一艘船預計將於今年7月上旬交付營運。

劉文慶進一步表示，台航該公司近年來積極推動船舶汰舊換新計畫，營運綜效已慢慢呈現，不僅船隊平均船齡降低，船舶維修成本下降，大幅地提升了整體競爭力；交付的新船亦因為散裝航運市場整體上揚，均已伺機簽訂1~2年期的論時傭船合約，相信對於公司日後營收有不錯程度的助益。