業界估油、電車黃金交叉來更快 貿協10月辦展搶先機

台灣首屆「2035 E-Mobility Taiwan (台灣國際智慧移動展)」，將於今年10月20日至22日在南港展覽2館盛大展出，主辦單位外貿協會27日舉辦展前國際記者會，邀請mTARC、台達及MIH聯盟等指標參展單位出席對談，多位業界專家一致認為，油車、電車的「黃金交叉」將比彭博（Bloomberg）更早到來。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣過去在個人電腦、半導體等發展浪潮中，都扮演關鍵角色，在電動車的發展中也不會缺席，貿協舉辦2035 E-Mobility Taiwan協助業者抓緊電動車發展機會，與國際連結，搶占電動車時代的話語權。

mTARC主委胡竹生指出，在2035年前就有可能實現電動車、燃油車銷量的「黃金交叉」。鴻海及MIH聯盟技術長魏國章則分享MIH聯盟，自開放以來已有47國超過1500家業者加入，未來在轉型過程中是”software-defined world”，希望未來能有更多軟體業者加入，也期待展覽能創造汽車產業的出海口，一同畫出未來發展方向。

台達品牌長郭珊珊表示，台達自2008年投入電動車領域，至今已成為許多車廠Tier 1供應商，在電動車的趨勢下，台灣具備許多電子、電機工程人才，有很多切入的機會，並期待透過E-Mobility展擴大與車廠、電動車充電營運商、系統整合商甚至運輸業者的交流，將電動車相關基礎設施進一步拓展到微電網管理，加速台灣電動車產業成長，扮演全球供應鏈中的關鍵角色。

時代基金會執行長趙如媛分享，可從近期全球的新創聚落，觀察到這股電動車的熱潮，今年全球新增200至300個車輛相關的新創企業。而在全球智慧移動產業中，台灣供應鏈具有少量、多樣、客製化的特性，加之ICT的產業優勢，這就是台灣和全球新創合作的機會。

黃志芳指出，「2035 E-Mobility Taiwan」首屆展覽將聚焦：Move(電能驅動)、Autonomous(智能駕馭)、Connect(聯網科技)、Interaction(人車互動)、Share(共享服務)等主題，邀集國內外廠商展出三電系統、ADAS、LiDAR、IOV、5G、資訊安全、人車溝通服務軟體、車載娛樂、共享平台及MaaS、PaaS等解決方案，完整呈現電動車與自駕車生態系。

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