法藍瓷搶進年輕市場！攜手馬祖酒廠推「夢幻藍眼淚」

搶年輕人和未來的國旅市場！法藍瓷攜手馬祖酒廠將於5月4日推出限量1,000瓶的「夢幻藍眼淚」酒瓶預購，以CNN評為「世上15必看自然奇觀」的藍眼淚生態入瓷，打造最新款馬祖酒廠酒瓶作品，酒則採用馬祖大麴酒。

法藍瓷總裁陳立恆表示，此為法藍瓷第五個合作酒廠，設定客群是29至49歲的年輕族群，不但與原有50至60歲客群區隔，也非放眼馬祖市場，而是全台灣。由於在後疫情時期，離島成為搶手的旅遊勝地，馬祖受惠國旅市場，而有蓬勃觀光市場，未來若該瓶身反響不錯，亦有機會搶國旅市場。

酒瓶價格以該年輕族群可負擔的價格1.17萬元，限量1,000個，期望鼓勵年輕人養成收藏習慣；此作品作為首發，未來有望再推出第二款、第三款，貼近年輕世代品味與需求的酒瓶，創造馬祖酒廠、法藍瓷、年輕族群的三贏局面。

陳立恆說，除了馬祖酒廠之外，也曾與皇家禮炮、台灣菸酒公司、大陸茅台、金門酒廠合作過，當初都是賣幾千元，後來二手市場都有萬元價值，可見瓶身有增值空間。

連江縣縣長劉增應則指出，觀察白酒市場，可說是華人不可或缺的飲酒產品，馬祖的環境又適合釀造高粱，在三四年的時間，開始獲得國外獎項，將會積極推銷，也會積極佈局兩岸市場，尋找合作經銷商。

為因應銷售，馬祖酒廠已計畫投資16億元，擴建二廠，產能將增加十倍，預計2024年完工；目前馬祖酒廠年產值約7至8億元，未來二廠投產，期望產值能上看80億元。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，馬祖因沒有任何重工業，空氣和水質都極佳，溫度也較低，直到六至八月，需啟動溫度控制之外，環境適合釀造業發展，馬祖酒廠發酵天數，更是台灣酒廠的2.5倍。

他提到，馬祖酒廠往年的年營收約5億元，主要批售給馬祖當地店家，再賣到台灣。目前則交由台灣酒商「承釀淳」擔任總經銷，因鋪往多元通路，包括家樂福、全聯、大潤發、好市多、寶雅等，以及今年的美廉社，今年全年營收估上看6億元，年增兩成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 連江縣縣長劉增應。記者何秀玲／攝影

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