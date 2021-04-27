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妍魅閣MISSY ALLURE品牌發表 強攻網紅及電商通路

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
保健美妝品牌「妍魅閣」今日舉行品牌上市發表會。記者宋健生／攝影
保健美妝品牌「妍魅閣」今日舉行品牌上市發表會。記者宋健生／攝影

保健美妝品牌「妍魅閣」今（27）日舉行品牌上市發表會，品牌執行長梁巧薇現場邀請妍魅閣網路票選的年度推廣大使、20位青春young網美及美妝部落客，還有自然醫學權威林芮樺一同站台，強攻網紅、電商通路。

妍魅閣網路票選推廣大使活動已正式完成，並票選出兩位推廣大使：國際知名巡迴歌手Maya與知名舞團JKF Queen及Shining Star的團員洪詩出席演出，為活動揭開序幕。

梁巧薇表示，因本身經歷過重大心臟手術，體悟新的人生觀，所以覺得往後要好好愛自己，活得青春美麗，也奠定了妍魅閣Missy Allure的品牌理念。

身為三個孩子媽的品牌總監孫珮黛也相信，女人就算有了家庭，也不要忘了展現自信美麗的一面，愛自己、做自己，秀出屬於自己的自信美。

孫珮黛指出，當大家還是年輕女孩時，擁有明豔動人的容顏、神色清麗的自信，又或者是緊實健美的體態，好像不是什麼難事。

但隨著時光流逝，就算在職場占有一席之地，也逐漸發現，快要抵擋不住歲月帶來的考驗；而且現代工作的壓力，或是生活與家庭帶來的煩悶，總讓人忘記善待自己，也是現代女性的通病，總是把自己擺在最後ㄧ位，以致於逐漸凋零、失去光采。

孫珮黛認為，既然消逝的人生與歲月不能重來，但大家能從現在開始，決定自己最美的樣子。

「妍魅閣」今天舉行品牌上市發表會，並同步推出兩項主力產品，梁巧薇說，妍魅閣憑藉優異的產品研發能力，以及眾多獨家專利技術，突破保健食品的侷限，成功調製出「來E波拉」、「水Q肌漾」等兩項不同特色與養護的滋補食品，要讓女人從新的愛上自己的每一個細節，創造專屬於自己的自信氣場。

現場並邀請生技公司董事長暨營養權威林芮樺、美容中心魔法素執行長黃美菁（鐵肺美金）、妍魅閣藝術總監暨知名辣模兼造型師Joanna，以及中國好聲音歌手Willis黎輝豐、妍魅閣專屬模特兒中部知名歌手林小野等人共襄盛舉。

今天發表會現場，還邀請20位網美及部落客一同參與，同時由洪詩與知名籃球啦啦隊舞者也是歐妮醬團員其其，進行熱舞秀。下半段茶會時間，則由推廣大使Maya、歌手鐵肺美金、Willis黎輝豐、林小野熱力開唱，現場氣氛嗨到最高點。

妍魅閣品牌執行長梁巧薇（右）與品牌總監孫珮黛（左）展示最新推出的產品。記者宋健生／攝影
妍魅閣品牌執行長梁巧薇（右）與品牌總監孫珮黛（左）展示最新推出的產品。記者宋健生／攝影

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