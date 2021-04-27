PBT價格好飆 新纖、長春、南亞受惠

德國化工巨擘巴斯夫（BASF）的美國俄亥俄州廠4月初發生事故，造成重要工程塑膠原料PBT（聚對苯二甲酸丁二醇酯）供應短缺、價格飆風再起，從去年9月以來已經飆漲快三倍，國內新纖（1409）、長春、南亞將受惠。

業者表示，隨著汽車、電氣行業景氣復甦，PBT從去年9月開始觸底反彈，價格一路飆，本來以為要進入整理階段，結果BASF最近又發生不可抗力，造成市場供給短缺，目前PBT的報價已直逼每噸4,000美元，如果從去年9月起算，短短半年多漲了快三倍。而最近沙烏地阿拉伯大廠發出公告，5月21日起再調漲PBT產品價格，每公斤上漲多達0.75美元，相當於每噸大漲750美元，這個漲幅在塑料行業相當大，預料PBT後續行情仍有高點可期。另方面，PBT的上游原料1.4.丁二醇（BDO）價格也同步狂升。

國內PBT主要生產廠商包括新纖，另外南亞也有小量供貨PBT並生產原料1.4.BDO，皆可望受惠。

新纖總經理羅時銓表示，PBT與PET、尼龍並列為最重要的工程塑膠原料，被廣泛運用在汽車和電氣類產品，像是分電盤、齒輪箱零件、車窗馬達外殼、接線盒、閥門組件、泵浦組件等，目前占公司營收比重將近15%。

前兩年因為車市低迷，新纖的工程塑膠營運基期偏低，但今年情況反轉，車市變得相當火熱，工程塑膠成為新纖今年成長動能最強的營運項目。而且新纖已經打進電動車供應鏈，加入由鴻海主導的MIH電動車開放平台。

新纖的工程塑膠粒，被應用在電動車充電槍的特殊膠布，因為電動車充電槍要求必須耐高壓、高溫，在物性上挑戰非常大，新纖運用特殊配方，已經通過認證，去年開始小量出發，接下來量會慢慢變大。由於規格特殊，相關產品價格比標準產品高出一倍，且汽車產業的特性，認證時間非常長，其他人如果想要切進，門檻非常高。新纖看好這一塊接下來的成長力道，估今年工程塑膠類產品的出貨年增率將從兩成起跳。

商品推薦