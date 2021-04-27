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韓國最大Kakao娛樂落地台灣 網漫Webtoon平台六月推出

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

韓國重要娛樂集團Kakao Entertainment 今（27）日宣布在台落地。Kakao Entertainment Taiwan在台準備超過一年，平台將於今年6月正式上線，主力經營韓國網漫（webtoon），期望提供台灣用戶更多娛樂內容的選擇。

Kakao Entertainment為韓國IT企業Kakao Corp.旗下子公司，今年3月由Kakao Page和Kakao M合併成立，並實行共同執行長制，由Jinsoo Lee（李縝洙）與Sungsu Kim （金性洙）基於各自專業，分別帶領不同業務群，業務範圍涵蓋原創 IP 的開發，以及音樂、影像、表演、數位內容的規劃和製作，預計年營業額可望達到1兆韓元（約新台幣250億元）。

Kakao Entertainment 為全方位娛樂公司，在韓國透過大量的IP（Intellectual Property）資產，開創全新「故事娛樂」領域，提供超過八萬部作品，並擁有8,500個原創 IP，為韓國產業之最，目前內容平台據點遍布日本、東南亞、北美、中國等10個地區。Kakao Entertainment 積極擴展原創IP的多元性，將其改編成戲劇、電影、遊戲，近期知名作品包括《如蝶翩翩》、《梨泰院Class》、《驅魔麵館》、《勝利號》、《鋼鐵雨》等。

除了內容 IP，Kakao Entertainment 同時擁有多家影視娛樂公司，包括6個經紀公司和4個唱片公司，涵蓋80位頂尖創作者、150 位藝人，知名藝人包括朴敘俊、玄彬、孔劉、秀智、金泰梨、MONSTA X等，每年發行超過1,200 個作品，擁有強大的音樂及影像產製能力。

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