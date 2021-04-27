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高鐵「美好搶先GO」旅運振興專案 超值優惠限定銷售

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
高鐵公司營業資深副總經理孫鴻文（中）宣布「美好搶先GO」旅運振興專案今日正式推出。圖／台灣高鐵提供
高鐵公司營業資深副總經理孫鴻文（中）宣布「美好搶先GO」旅運振興專案今日正式推出。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵（2633）積極推動國旅，營業資深副總經理孫鴻文宣布「美好搶先GO」旅運振興專案（27））日正式推出；自4月27日（二）起推出「美好搶先GO」台灣高鐵旅運振興專案。首波主打7天限定銷售（4／27-5／3）、一人即可成行的高鐵假期「快閃專案」超值優惠，旅客購買高鐵假期13條「搭高鐵．送住宿」+6條「搭高鐵．送租車」指定行程。

微風和煦、春光明媚，正是出遊的好時機！4月30日至7月6日出發者，不僅單人就可享受前所未有的超值優惠，TGo會員再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座5折電子優惠券，歡迎旅客把握限時優惠，說走就走、讓心盡情享受美好，想GO就購，立刻出發探索台灣。

此外，本次專案也針對大學生族群推出特別加碼優惠！高鐵表示，凡符合大學生優惠資格且同時為TGo會員者，購買5月11日至6月10日期間出發的大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，在前述期間累計搭乘金額每滿600元，即可獲贈「指定車次標準車廂對號座65折電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張，且不限學生身分使用，歡迎大學生把握機會，踴躍購票享優惠！

孫鴻文表示，當前國旅市場雖深受疫情變化起伏，但國人對國民旅遊的喜愛程度卻日益增加。高鐵公司繼去年5月疫情趨緩後率先響應「防疫新生活運動」指引，推出「美好再一起」旅運專案，獲得市場熱烈迴響，這次再度攜手旅行社、飯店等合作夥伴，推出「美好搶先GO」旅運振興專案，希望以前所未有的超值優惠，帶動高鐵運量回升，協助旅遊產業發展。

隨著國民旅遊在台灣日益受到重視且廣為國人休閒使用，民眾更願意走出戶外、享受國旅，本次推出的「美好搶先GO」專案，除提供「高鐵假期」套裝行程外，更針對喜歡自行組裝旅遊元件、選擇高鐵「飯店聯票」、「交通聯票」、「國旅聯票」等商品的旅客，祭出高鐵車票65折起的好康優惠。適逢春暖花開旅遊好時光，高鐵公司邀請旅客「搭高鐵・遊台灣」體驗優質國旅，以超優惠的價格暢遊美好旅程，現在就GO。

大學生

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