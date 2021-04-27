企業大老看東元董事改選 黃家父子反目結局將兩敗俱傷

企業界大老看東元（1504）董事改選，引發東元集團會長黃茂雄、黃育仁父子鬧翻，認為是因主事者、公司派的持股太低，易於給外人有機可乘，進入董事會之後，今後恐會進而影響董事長、總經理人選的指定；尤以黃家父子反目，結局將是將是兩敗俱傷。

不便具名的資深企業界大老認為，黃茂雄個人持股東元不到1%，顯然太少，這跟去年大同股東會改選，大同被市場派拿走經營權有些類似，關鍵都是在公司派持股不足，至少要有二成以上持股比較妥當。

他指出，寶佳持股東元25.7%，華新也有近10%持股，遠比東元公司派的高出很多，今後大股東進入東元董事會之後，就會摸熟東元的營運，在下一次改選時，一旦有提出自己的人馬，董座、總座均很有可能被換下，由大股東來指派屬意的人選在接任，畢竟股權才是決勝的董事多寡的要素。

此次黃茂雄跟寶佳、華新的大和解，事實上被迫於東元公司派的持股太低，無法主導新的董事人選以及推舉新任董事長，因此，以三方合力推舉11席董事候選人方式，作為今年東元董事改選的布局。

不料，黃茂雄長子黃育仁卻唱反調，頻頻在外放話，批評老爸黃茂雄的不是，以黃茂雄是很愛面子的企業家，一定是十分生氣，但已經無可奈何了。黃育仁在外界恐也會背負不孝的黑鍋。

至於黃育仁是由東元集團持股菱光、東友子公司，以法人身份出任這二家董事長，也有可能在東元股東會之後被撤換。他應以自己創業公司的實力，作為角逐東元董事長寶座的憑借，這才踏實、長久。

以目前寶佳、華新及黃茂雄三方結盟的股權看來，黃育仁想要翻盤的勝算並不大。外界推估黃育仁在東元董事選舉行情是「坐一望二搶三」，他原本是東元常務董事長，父子不鬧翻之前，就會被提名為一席董事；即是拿到二席、三席，在東元新的董事會上，不具有多數決的影響力。

最終黃家父子內鬨的耗損，後續的影響不會只在這屆東元董事改選就結束。

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