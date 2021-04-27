台大「金融政治與世界新秩序」班 優惠延至5/14止

圖／臺大進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院近期將開辦「金融政治與世界新秩序」研習課程，自110年6月17日起每週四晚上授課，110年5月14日前完成報名可享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課程負責人賽明成教授老師親自講授，歡迎有興趣者儘早報名，得享特別的學費優惠。

當全球隱然形成大國對抗的第二次冷戰格局時，我們應如何著眼未來？是否有能力解讀這個趨勢？全球化的趨勢裡，人民幣國際化與去美元化戰略有何關係，人民幣與原油、黃金的關係如何？如何解讀歐元區的紛擾？勢不可擋的數位貨幣與世界新秩序的關聯？當全球隱然形成大國對抗的冷戰格局時，我們該如何著眼未來？臺大進修推廣學院特邀請賽明成老師開辦的「金融政治與世界新秩序」課程，以精簡凝聚的教學方式，幫助學習者建構高度宏觀視野，研擬產業動脈、建立投資方針等相關決策。該課程將從金融政治之面向，檢視金融世界的過往與未來的發展歷程，探究美國如何以金融實力，重新定義世界資本體系。此外，課程亦將以美國股市(道瓊指數、那斯達克、標普500)與原物料之結構趨勢，分析其與地緣政治衝突脈動的關聯。

本課程不是要讓人一夜致富，亦不能取代政治、經濟、金融等學院派觀點，但期能使研修者直取核心的建構觀察全球金融政治的架構，邁出一個重新理解世界新秩序的起點。

臺大進修推廣學院將開辦「金融政治與世界新秩序」研習課程，課程著重於理解全球政治金融系統，並分析金融市場對世界經濟與政治的運作與影響。該班程目前正招生中，相關資訊請上【臺大推廣教育網】研習課程(專業管理)查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「金融政治與世界新秩序」

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