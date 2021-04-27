萬海宣布 5月7日起調漲台北-越南運價

全球海運市場變化多端，貨櫃輪長程線很好，然而近洋線因為市場需求短，所以變化很也，以需求量較大的越南線，5月7日起開始調漲台灣-越南線的運費，20呎櫃調漲50美元，40呎櫃調漲100美元。

海運專家分析，由於台灣-越南運價在3、4月時波動很大，4月是呈現下滑的走勢，但最近市場需求回升，所以萬海（2615）也正式公布漲價計畫，讓市場運價回到合理水準。40呎貨櫃運費可望回到1千美元。

去年第4季近洋線運價可以說是一日三市，運價漲幅之大是呈現倍數在漲，以台北-越南線約在800-1,000美元區間，然而最高一度突破1,800美元，反應農曆年後淡月，2月以來一路回跌，原本市場擔心近洋線運價鬆動，但現在看起來，在全球缺櫃、缺船的壓力下，近洋線漲勢再起。

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