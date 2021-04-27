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港商授權BPD 宣捷推進幹細胞新藥開發重要里程碑

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

宣捷幹細胞生技（4724）於今（27）日與香港商Orilitia Biopharma Limited簽署異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應用於小兒支氣管肺發育不全症（BPD）技術授權合約。宣捷幹細胞取得相關技術授權將是由幹細胞儲存服務延伸至幹細胞新藥開發的重要進展里程碑。

宣捷幹細胞今日與Orilitia Biopharma簽署異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應用於BPD技術授權合約，授權範圍除了上述技術之外，也包括其所衍伸之產品及治療之適應症，全球專屬授權給宣捷幹細胞。

宣捷幹細胞董事長宣昶有期許，該公司一向以母嬰客戶為導向，建立完整服務模式。此次透過技術授權簽約，未來將可開發多項細胞相關產品，使宣捷幹細胞基於間質幹細胞純化、擴增、凍存平台，串聯幹細胞新藥臨床應用，開發高品質、具競爭力的間質幹細胞新藥用於新生兒併發急重症的治療，成為完整產品鏈，營運範疇將由臍帶血、胎盤暨臍帶間質幹細胞處理、檢測及冷凍儲存進一步拓展至幹細胞新藥開發，以符合宣捷幹細胞婦幼呵護為基礎的理念。

Orilitia Biopharma為一家登記在香港的生醫製藥智財權管理及顧問諮詢公司，主要從事生醫製藥智財權商業化交易。該公司此次成功將異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術授權予宣捷幹細胞，為Orilitia Biopharma自2020年成立以來第一樁成功授權簽約案，也替該公司在擴展生醫製藥智財商業化交易業務方面開出響亮的第一槍。

幹細胞 新藥開發 智財權

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