搶攻國旅市場 台灣高鐵推「美好搶先GO」旅運振興專案

台灣高鐵公司（2633）為積極推動國旅，將自4月27日（二）起推出「美好搶先GO」台灣高鐵旅運振興專案。首波主打七天限定銷售（4月27日-5月3日）、一人即可成行的高鐵假期「快閃專案」超值優惠，旅客購買高鐵假期13條「搭高鐵．送住宿」+6條「搭高鐵．送租車」指定行程，並於4月30日至7月6日出發者，不僅單人就可享受前所未有的超值優惠，TGo會員再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座五折電子優惠券。

此外，本次專案也針對大學生族群推出特別加碼優惠。高鐵公司表示，凡符合大學生優惠資格且同時為TGo會員者，購買5月11日至6月10日期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，在前述期間累計搭乘金額每滿600元，即可獲贈「指定車次標準車廂對號座六五折電子優惠券」一張，每個會員帳戶最高回饋兩張，且不限學生身分使用，歡迎大學生把握機會，踴躍購票享優惠。

高鐵公司表示，當前國旅市場雖深受疫情變化起伏，但國人對國民旅遊的喜愛程度卻日益增加。高鐵公司繼去年5月疫情趨緩後率先響應「防疫新生活運動」指引，推出「美好再一起」旅運專案，獲得市場熱烈迴響，這次再度攜手旅行社、飯店等合作夥伴，推出「美好搶先GO」旅運振興專案，希望以前所未有的超值優惠，帶動高鐵運量回升，協助旅遊產業發展。

高鐵假期「快閃專案」13條指定住房二日自由行，搭配飯店涵蓋區域包括：台北、台南、高雄等地知名飯店，以平日一人成行、台北出發且入住和逸飯店･高雄中山館為例，每人只要2,980元，相當於來回高鐵台北－左營對號座車票票價，等同住房免費。另外，針對後疫情時期越來越受國人喜愛的「租車自駕」旅遊型態，台灣高鐵本次也提供台北、台南、左營三站，共6條租車行程優惠，以平日一人成行、台北出發至左營，租車24小時為例，一樣只要2,980元，相當於買高鐵來回車票就送租車。

高鐵公司為提供旅客更具彈性、多元的旅遊選擇，不僅首度推出一人即可成行的優惠專案，讓旅客「想GO就購」輕鬆成行。同時，針對市場主流的二人同遊客群，除享「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」超值優惠價格外，還可依選擇行程的不同，額外獲得房型升等、加贈晚餐、車型升等加碼優惠。

同時，為了鼓勵國旅、振興受到疫情影響的旅遊市場，購買高鐵假期「快閃專案」任一行程，TGo會員於旅程完畢後，再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座五折電子優惠券乙張（搭乘期間為2021/9/1-12/31不限區間、車次，惟疏運期不適用），還沒加入TGo會員的旅客，快把握時間加入，絕對是您既優質又超值的國旅最佳選擇。

高鐵公司表示，隨著國民旅遊在台灣日益受到重視且廣為國人休閒使用，民眾更願意走出戶外、享受國旅，本次推出的「美好搶先GO」專案，除提供「高鐵假期」套裝行程之外，更針對喜歡自行組裝旅遊元件、選擇高鐵「飯店聯票」、「交通聯票」、「國旅聯票」等商品的旅客，祭出高鐵車票65折起的好康優惠。適逢春暖花開旅遊好時光，高鐵公司邀請旅客「搭高鐵・遊台灣」體驗優質國旅，以超優惠的價格暢遊美好旅程，現在就GO。

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