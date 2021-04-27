瑞磁宣布 完成世界首創多重真菌檢測試劑開發

瑞磁生技ABC-KY（6598）今（27）日宣布已開發完成世界首創一次檢測多達15項真菌的多重真菌檢測試劑 （Fungus Analyte Specific Reagents）。瑞磁指出，已與美國數家指標性第三方檢驗室洽談採LDT方式導入，一旦有一家驗證完成，其他各家醫院與檢驗室也可以同時跟進。

真菌入侵人體引發的感染包括腦膜炎、肺炎、血流感染、創傷感染，可導致住院患者嚴重疾病，特別是與血液和深部傷口感染有關，造成加護病房（ICU）患者的死亡風險增加。每年全球由真菌造成的嚴重感染人數多達1.5億人，導致170萬人死亡。

令人震驚的是，在過去的幾十年中，隨著社會和醫學的發展，真菌感染的蔓延反而不斷上升，造成醫療機構的極大負擔。抗真菌藥物的長期投藥與預防性投藥造成越來越多的抗藥性真菌菌株出現，因此美國CDC已定義數種真菌具有急迫性全球威脅。能夠精準且迅速的分辨出真菌類別，對症下藥，減少抗生素濫用，將是降低真菌感染對人類風險的第一步。

真菌病原體的種類繁多，實驗室診斷的選擇仍然有限，傳統上實驗室檢驗一項真菌就要耗費2 - 6 周進行培養或真菌鑑定，這些檢測方法勞動密集且費時，無法滿足治療需要的即時性。瑞磁採用多重分子PCR檢測的方法，一次檢測多達15項真菌僅要4個小時，快速檢測和準確識別。 搭配瑞磁的MDx 3000自動化分子診斷系統，一次檢測96個患者檢體，提供給大型醫院與第三方實驗室急需的快速與全面真菌檢測方案。

瑞磁這次推出的多重真菌檢測項目包括： 煙麴菌（A. fumigatus）、土麴菌（A. terreus）、黃麴菌（A. flavus）、黑麴菌 （A.niger）、灰色小克銀漢黴菌（C. bertholletiae）、印度毛黴菌（M. indicus）、根毛黴菌屬（Rhizomucor spp.）、根黴菌屬（Rhizopus spp.）、小孢根黴菌（R. microspores）、米根黴菌（R. oryzae）、尖鐮孢菌（F. oxysporum）、茄形鐮孢菌（F. solani）、尖端賽多孢子菌（S. apiospermum）、多育賽多孢子菌（S. prolificans）、與人類肺囊蟲（P. jirovecii）。

瑞磁生技總經理何重人表示， 在整個歷史上，人類一直受到傳染病的威脅。COVID-19大流行提醒我們，傳染病防治仍需要高度努力，並採用更精準的檢驗工具。 瑞磁繼腸胃道17項病原體的檢測、呼吸道20項病原體的檢測取得美國510（k）、新冠肺炎檢測取得美國EUA、現在又增加15項真菌病原體的檢測，在傳染病分子檢測上已經累積了53個項目，提供給我們的客戶極大的檢測競爭優勢。

同時，旗下新冠合併流感7合1檢測試劑，也在美國EUA審查最後階段。瑞磁預期，接下來的分子檢測試劑開發完成依序為：尿道感染檢測、婦科傳染病檢測、性傳染病檢測、細菌抗藥性檢測，加上免疫檢測產品線開發，意圖在2年內開發完成多元免疫檢測產品。短期內傳染病分子檢測產品持續產生營收，也兼顧中長期檢測產品的充實，長線可期。

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