海運大好 長榮海運調薪

海運大好，長榮海運（2603）開調薪第一槍！今年根據公司治理公布的訊息指出，元月調薪幅度是3%-4%。至於陽明（2609）、萬海（2615）目前都在討論，萬海10月不排除跟進調薪。

根據長榮海運最新公布的公司治理內容揭露，109年員工福利及政策當中公布，預計調薪是2.5%到3%，由於去年第4季以來海運市場實在很好，所以今年元月已經調薪，實際調薪幅度為3%-4%，萬海則是每年10月調薪，至於陽明也傳出會跟進調薪，但幅度還不知道。

海運三雄今年業績成長充滿想像空間，股價不斷衝新高，投資人對於獲利抱很大期待，員工則很希望公司能調薪，長榮海運今年初就達成員工的希望，平均調漲薪資3%-4%。

隨著長榮海運已經正式調薪，同樣是海運三雄的陽明最近也傳出各種傳聞，不排除在第1季獲利公布後調薪一個月，也傳出因為過去海運市場太差，已經連續三四年都沒調薪，不排除跟進調薪3%以上，但這些都只是市場傳聞，未獲陽明證實。

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