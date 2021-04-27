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老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

百貨千金股王富邦媒啟動招募 預計新招500名員工

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

今年以來股價飛奔上1,000元的百貨類股股王富邦媒（8454）營運續攀高峰，鑑於人才是企業持續成長的核心引擎，momo今年預計新增招聘500名員工，職缺類別橫跨電子商務商品開發、商品經營、行銷專員，以及倉儲物流現場專員、網站開發工程師、電話客服專員等超過130項。momo同時鎖定校園徵才旺季，前進校園延攬優秀人才，包含5月15日台大場與5月23成大場。

富邦媒去年合併營收達672億元，公司並積極強化商品力與服務力，以達到有效的精準行銷，因此在電子商務商品開發專員、商品經營專員、行銷專員皆是今年momo獵才瞄準的目標，其中業務單位人員另有業績獎金。

最後一哩路的touch point亦是創造優質購物體驗的重要環節，momo去年達成 30座倉儲的建置目標，並成立子公司「富昇物流」來補足市場服務需求，而持續發展倉儲、物流建置同樣是富邦媒今年度發展重點，今年徵才也鎖定倉儲物流管理主管、現場專員等。如幕後推手般的後臺營運不可缺少，網站開發工程師、監控維運工程師、電話客服專員等也是招募目標。

富邦媒表示，將提供優於勞基法的薪資福利，包括年終獎金、三節禮金/禮品、員工團保、幸福下午茶、員工購物優惠等；另有各式福利補助包括旅遊補助、結婚禮金、生育津貼、生日禮金、員工定期健檢等；制度層面則提供完整的教育訓練、順暢的升遷管道等，打造友善的職場環境。

富邦媒 momo 工程師

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